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هیات ایرانی با گروسی دیدار نخواهد کرد

هیات ایرانی حاضر در این نشست برنامه ای برای دیدار گروسی ندارد
کد خبر: ۱۳۸۰۵۶۸
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1488 بازدید
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۵

هیات ایرانی با گروسی دیدار نخواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده که در ژنو حاضر است گفت که ایران هیچ بنایی برای مذاکره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی ندارد و حضور او در سوئیس به معنای حضورش در مذاکره با ایران نیست.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها خواستار حضور گروسی در مذاکرات بودند، اما با مخالفت ایران مواجه شده‌اند.

به گفته این منبع مطلع: هدف تیم مذاکره‌کننده، صرفاً تحقق ماده ۱۳ تفاهمنامه با تاکید ویژه بر ماده اول تفاهمنامه و موضوعاتی، چون پیگیری آزادسازی اموال ایران و اسقاطیه تحریم‌های نفتی است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ممد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
12
پاسخ
لزومی برای دیدار با این شیطان سفت نیست قیافه اش مثل شیطان میمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
12
پاسخ
احسنت. به هیچ وجه نباید این جانور بوزینه وش را تحویل بگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
13
پاسخ
اون روباه پلشتی بیش نیست و باعث و بانی و موتور محرکه همه این جنگ بود. گروسی انسان نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
8
پاسخ
با این الدنگ مذاکره نکنید به اش رسمیت ندین..این باز میخواد بیاد جاسوسی کنه ..ببینه چقدر تخریب شده چقدر سالم مونده بره خبر بده دوباره بزنن...
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
احسنت دقیقا همینطوره، میخواد دوباره جاسوسی کنه این حیوانات پست فطرت
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