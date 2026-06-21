هیات ایرانی با گروسی دیدار نخواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده که در ژنو حاضر است گفت که ایران هیچ بنایی برای مذاکره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی ندارد و حضور او در سوئیس به معنای حضورش در مذاکره با ایران نیست.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها خواستار حضور گروسی در مذاکرات بودند، اما با مخالفت ایران مواجه شده‌اند.

به گفته این منبع مطلع: هدف تیم مذاکره‌کننده، صرفاً تحقق ماده ۱۳ تفاهمنامه با تاکید ویژه بر ماده اول تفاهمنامه و موضوعاتی، چون پیگیری آزادسازی اموال ایران و اسقاطیه تحریم‌های نفتی است.