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کد خبر:۱۳۸۰۵۶۵
کد خبر:۱۳۸۰۵۶۵
13193 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

درخواست بستن فرودگاه روی تیم مذاکره کننده ایران!

در ادامه سلسله حملات صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران و تعیین تکلیف مجریان صداوسیما برای مسئولین ارشد نظام، یک مجری دیگر شبکه خبر صداوسیما اعلام کرد باید درکنار بستن تنگه هرمز، فرودگاه مهرآباد رو هم ببندیم تا مسئولین برای مذاکرات به سوئیس نروند! این بخش را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات زوریخ آتش بس لبنان توافق ایران و آمریکا صداوسیما
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لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۱۲
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
77
پاسخ
از مهرآباد میرن یا فرودگاه امام؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سران و مقامات سیاسی از مهرآباد جهت اطلاع
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جبلستان اعلام خود مختاری کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
12
81
پاسخ
به وزیر اینده سلام کنید
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این آقا فکر نکنم تا حالا خارج رفته باشه که بدانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
17
121
پاسخ
کی به اینا گوش میکنن
بودجه صدا وسیمارو کم کن تا بفهمم
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
189
23
پاسخ
عراقچی و قالیباف صلاحیت مذاکره از سمت ملت بزرگ ایران را ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چه اسم قشنگی داری بابا جان
رضا کریمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
لابد جلیلی و پایدارچی صلاحیت دارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
19
167
پاسخ
این چاله میدانی ها بنام کارشناس را کجای دل وحید جلیلی و پیمان جبلی بذاریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این صفت زشت برازنده کسی است که چشمش را بسته و دهانش را باز کرده و آن را به دیگران نسبت میدهد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شما که این برنامه را نمی دیدید؟
ن.پ.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
79
پاسخ
دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز / یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
61
پاسخ
عععع/ راست میگی؟؟؟؟ میگن عقل هرچی بهتر از آدمیزاده !!!!
آشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
10
78
پاسخ
التماس فکر و عقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
15
119
پاسخ
خدایا اینها کی هستن بابودجه مملکت هرچه دلشان میخواد به این ملت توهین می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دقیقا شما چی جوری جمع بستید شدید ملت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
97
پاسخ
کلید مهرآباد رو هم به این آقا بدید.
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