درخواست بستن فرودگاه روی تیم مذاکره کننده ایران!

در ادامه سلسله حملات صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران و تعیین تکلیف مجریان صداوسیما برای مسئولین ارشد نظام، یک مجری دیگر شبکه خبر صداوسیما اعلام کرد باید درکنار بستن تنگه هرمز، فرودگاه مهرآباد رو هم ببندیم تا مسئولین برای مذاکرات به سوئیس نروند! این بخش را می‌بینید.