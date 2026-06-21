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درخواست بستن فرودگاه روی تیم مذاکره کننده ایران!
در ادامه سلسله حملات صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران و تعیین تکلیف مجریان صداوسیما برای مسئولین ارشد نظام، یک مجری دیگر شبکه خبر صداوسیما اعلام کرد باید درکنار بستن تنگه هرمز، فرودگاه مهرآباد رو هم ببندیم تا مسئولین برای مذاکرات به سوئیس نروند! این بخش را میبینید.
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انتشار یافته: ۲۲
از مهرآباد میرن یا فرودگاه امام؟
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ناشناس| |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
به وزیر اینده سلام کنید
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محسن| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
عراقچی و قالیباف صلاحیت مذاکره از سمت ملت بزرگ ایران را ندارند
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ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
رضا کریمی| |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این چاله میدانی ها بنام کارشناس را کجای دل وحید جلیلی و پیمان جبلی بذاریم
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ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خدایا اینها کی هستن بابودجه مملکت هرچه دلشان میخواد به این ملت توهین می کنند
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ناشناس| |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱