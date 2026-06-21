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کد خبر:۱۳۸۰۵۵۷
کد خبر:۱۳۸۰۵۵۷
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نبض خبر

مواضع تند سناتور آمریکایی علیه ترامپ و جنگ با ایران

سناتور جان آساف درباره جنگ ایران گفت: «این یک فاجعه برای سیاست خارجی آمریکا، برای اقتصاد آمریکا، برای امنیت ملی آمریکا و برای ریاست‌جمهوری ترامپ است. منظورم این است که، مردم عزیز، یادتان باشد که در روز اول این جنگ، دونالد ترامپ به ما اطمینان داد که اوضاع از برنامه جلوتر است.» اظهارات آساف را می‌بینید و می‌شنوید.
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