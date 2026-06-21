En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 255
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۰۵۳۸
کد خبر:۱۳۸۰۵۳۸
871 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

تاکر کارلسون: ترامپ فریب خورد و حالا به توافق نیاز دارد

تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: «آنها حدود ۳۰ سال است که درباره این جنگ صحبت می‌کنند، همانطور که خود نتانیاهو گفته است. ترامپ اولین رئیس‌جمهور آمریکایی است که واقعاً وارد این جنگ شد. او فریب خورد و به دام افتاد و درست همان لحظه پرید توی آن. ترامپ می‌فهمد که چقدر سرش کلاه رفته است. او می‌داند که چقدر فریب خورده و به‌وضوح از این موضوع تلخ است. او همچنین درک می‌کند که برای خارج شدن از این وضعیت، نیاز به این توافق دارد، هرچند که ممکن است بد باشد. چاره‌ای وجود ندارد و او چاره‌ای جز پذیرش این توافق نمی‌بیند. روند جنگ نشان داده که محاسبات اولیه اشتباه بوده و هزینه‌ها بسیار بیشتر از دستاوردهاست. ترامپ اکنون به دنبال راهی برای خروج از باتلاقی است که خودش وارد آن شده. او به خوبی می‌داند که ادامه مسیر فعلی به نفع هیچ‌کسی نیست، نه آمریکا و نه متحدانش.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تاکر کارلسون ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
راه افتادن جریان «علی الاصول گرا»!
خشم پزشکیان: می‌ترسم که نتوانیم مردم راضی کنیم و به خیابان بیایند
ترور چارلی کرک به خاطر مخالفت با حمله به ایران؟! + زیرنویس
پشیمانی و ناراحتی تاکر کارلسون از همراهی با ترامپ
توصیف شنیدنی تاکر کارلسون از ایران پس از جنگ
افشای قول آمریکا به ایران توسط پزشکیان درباره اسرائیل
ایران در جنگ با اسرائیل از روسیه و چین چه انتظاری داشت؟ پاسخ قابل تامل پزشکیان
تاکر کارلسون: دلیل واقعی جنگ با ایران ساخت این معبد است!
ادعای تاکر کارلسون: آمریکا ناخواسته با ایران وارد جنگ می‌شود!
توضیح جالب پزشکیان درباره مخاطب «مرگ بر آمریکا»
روایت تاکر کارلسون از مسیر جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل
خشم تاکر کارلسون: مذهب ترامپ مسیحیت نیست، بلکه...
تاکر کارلسون: ایران این درس را به ما داد
خشم سفیر اسرائیل از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون را ببینید
شرط مهم مسعود پزشکیان برای مذاکره با آمریکا
جزئیات حمله اسرائیل به ایران به روایت تاکر کارلسون
خشم تاکر کارلسون از بستن تنگه هرمز: دروغ بس است!
هشدار تاکر کارلسون درباره رویارویی ایران و آمریکا
تاکر کارلسون: اگر آمریکا به ایران حمله کند، ایران این نقاط حیاتی را می‌زند
مالک تلگرام: از موبایل استفاده نمی‌کنم!
دفاع محکم تاکر کارلسون از ایران
تاکر کارلسون: شاهد سقوط امپراطوری آمریکا در ایران هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
3
پاسخ
گول این رسانه های بادبادکی و گوگولی آمریکایی رو نخورین همشون خواهان نابودی ایران و ایرانی اند . بخشی از پروژه فریب و تجزیه هستند
پاسخ ها
محمد‌فقیه‌نوری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مگه کسی میگه اینطور نیست همین کالرسون موافق ورود مسلمانان به امریکا نیست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...