تاکر کارلسون: ترامپ فریب خورد و حالا به توافق نیاز دارد

تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: «آنها حدود ۳۰ سال است که درباره این جنگ صحبت می‌کنند، همانطور که خود نتانیاهو گفته است. ترامپ اولین رئیس‌جمهور آمریکایی است که واقعاً وارد این جنگ شد. او فریب خورد و به دام افتاد و درست همان لحظه پرید توی آن. ترامپ می‌فهمد که چقدر سرش کلاه رفته است. او می‌داند که چقدر فریب خورده و به‌وضوح از این موضوع تلخ است. او همچنین درک می‌کند که برای خارج شدن از این وضعیت، نیاز به این توافق دارد، هرچند که ممکن است بد باشد. چاره‌ای وجود ندارد و او چاره‌ای جز پذیرش این توافق نمی‌بیند. روند جنگ نشان داده که محاسبات اولیه اشتباه بوده و هزینه‌ها بسیار بیشتر از دستاوردهاست. ترامپ اکنون به دنبال راهی برای خروج از باتلاقی است که خودش وارد آن شده. او به خوبی می‌داند که ادامه مسیر فعلی به نفع هیچ‌کسی نیست، نه آمریکا و نه متحدانش.»