صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۰۵۳۵
بازدید: ۱۷۹۱

عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و سوئیس در بورگن‌اشتوک

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین برنامه رسمی هیأت ایرانی در سوئیس، با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه این کشور، در اقامتگاه بورگن‌اشتوک دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مذاکرات بین ایران و آمریکا صورت گرفت و انتظار می‌رود بر نقش سوئیس به عنوان یک کشور میزبان و تسهیل‌کننده گفتگوها تأکید داشته باشد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه سوئیس ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس
اخبار مرتبط

پیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچی

دیدار گروسی با وزیر خارجه سوئیس در بورگن اشتوک
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.