عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و سوئیس در بورگن‌اشتوک

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین برنامه رسمی هیأت ایرانی در سوئیس، با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه این کشور، در اقامتگاه بورگن‌اشتوک دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مذاکرات بین ایران و آمریکا صورت گرفت و انتظار می‌رود بر نقش سوئیس به عنوان یک کشور میزبان و تسهیل‌کننده گفتگوها تأکید داشته باشد.