عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و سوئیس در بورگناشتوک
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین برنامه رسمی هیأت ایرانی در سوئیس، با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه این کشور، در اقامتگاه بورگناشتوک دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مذاکرات بین ایران و آمریکا صورت گرفت و انتظار میرود بر نقش سوئیس به عنوان یک کشور میزبان و تسهیلکننده گفتگوها تأکید داشته باشد.
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