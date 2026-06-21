لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید

در حالی که تیم مذاکره کنندگان ایران برای وادار کردن دشمن به اجرای بندهای تفاهنامه ایران و آمریکا راهی زوریخ سوئیس شده و بلافاصله پس از فرود هواپیمای ایران در زوریخ اسرائیل مجبور به برقراری آتش بس در جبهه لبنان شد، شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده ادامه دارد. با وجود تغییرات، خط حمله به تیم مذاکره کننده ایران ادامه دارد و امروز امیرحسین طهماسبی مجری شبکه صداوسیما روی آنتن شبکه سه اساساً نفس سفر هیات ایرانی به زوریخ را زیرسوال برد و سایر تصمیمات عالی را نیز به چالش کشید. ظاهراً از این به بعد قالیباف و مقامات عالی نظام قبل از سفر باید تاییدیه امثال صحنه گردان‌های این تحرکات را بگیرند. بخشی از این شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده که ساعتی پیش پخش شد را می‌بینید و می‌شنوید.