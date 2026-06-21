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تعداد بازدید : 13841
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کد خبر:۱۳۸۰۵۲۷
کد خبر:۱۳۸۰۵۲۷
26425 بازدید
نظرات: ۶۰
نبض خبر

لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید

در حالی که تیم مذاکره کنندگان ایران برای وادار کردن دشمن به اجرای بندهای تفاهنامه ایران و آمریکا راهی زوریخ سوئیس شده و بلافاصله پس از فرود هواپیمای ایران در زوریخ اسرائیل مجبور به برقراری آتش بس در جبهه لبنان شد، شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده ادامه دارد. با وجود تغییرات، خط حمله به تیم مذاکره کننده ایران ادامه دارد و امروز امیرحسین طهماسبی مجری شبکه صداوسیما روی آنتن شبکه سه اساساً نفس سفر هیات ایرانی به زوریخ را زیرسوال برد و سایر تصمیمات عالی را نیز به چالش کشید. ظاهراً از این به بعد قالیباف و مقامات عالی نظام قبل از سفر باید تاییدیه امثال صحنه گردان‌های این تحرکات را بگیرند. بخشی از این شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده که ساعتی پیش پخش شد را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو مذاکرات زوریخ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۹۰
انتشار یافته: ۶۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
48
320
پاسخ
چرا با این خاطیان برخورد نمی شود ؟ چرا عدالت قضایی در این مملکت رعایت نمی شود؟ چرا خودی ناخودی اینقدر زیاد است؟ چرا نیروهای موازی خطرناک اینقدر به وضوح علیه منافع ملی ایرانیان شمشیر می کشند و کسی هم پیگیر کارهای غیر قانونی این افراد نیست ؟ علت را لطفا بیان کنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کسی تلویزیون نگاه میکن ؟؟؟؟؟؟/
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کلا مجریان تلویزیون حالشون خیلی بد شده از وقتی توافق نامه امضا شده. آدم احساس عجیبی بهش دست میده. این دوستان از کجا حقوق می گیرن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خاطیان؟!!! این مجریان فقط مجری و گوینده حرف هایی هستند که از بالا دیکته می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
یه مرخصی دوماهه بدون حقوق به تمام مجری های صدا سیما بدهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
طهماسبی جان، در تفاهمنامه آمده جنگ خاتمه یابد نه اینکه اسراییل از مرزهای لبنان خارج شود. بهتر بود در تفاهمنامه گنجانده شده بود که اسراییل از مرز های لبنان خارج شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کسی حرف نزنه حواسمان پرت می شود داریم مذاگره می کنیم
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مجریان و عوامل صدا و سیما چقدر حقوق میگیرند که همشون یه آیفون آمریکایی تو دستشونه و همزمان به آمریکا فحش میدن.
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دم این مجری ها گرم شما انسانهای دمدمی حقتان همین است که.....
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
40
378
پاسخ
تا وقتی که مجری و مداح فکر میکنند که برای مملکت می‌توانند تعیین تکلیف کنند، وضع همین است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خوب همین اینا مردم اوردن وسط صحنه تاثیر گذار بودن والان احساس مسئولیت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مردم به خاطر مجری و مداح که یک ریال حرفش ارزش نداره نیامدن در خیابان
مردم برای دفاع از کشور و خون شهدا آمدند
ن.پ.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
34
154
پاسخ
حتی اگر حرفهای ایشون درست هم باشه عنوان این مسایل در تلویزیون ملی و خطابه صادر کردن از نظریات شخصی و شوراندن مردم ، خلاف ارکان نظام است. وقتی نظامی معین شده براساس سه رکن قوه مقننه-قوه مجریه و قوه قضاییه و مجالسی مثل تشخیص مصلحت و .... و حتی شخص رهبری هم نظارت دارند....و تصمیمات هم برمبنای خرد جمعی و شریعت و مصلحت نظام توسط بزرگان اخذ میگردد، تریبون امثال این مجریان و آن مداحان کاملا برخلاف نظم عمل میکند و لذا نتایجش هم به نفع نظام و ملت نخواهد بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تصمیمات بر اساس شریعت رو مطمئنی، چون شریعت هرگز توصیه به قربانی کردن منافع مسلمین نمیکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
34
260
پاسخ
وقتی منافع گروه بر منافع جامعه برتری داره
وقتی 5درصد جمعیت بر 95 درصد ارجح باشه همین میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شما نظر سنجي كردي؟ هر دو سمت موافق و مخالف مذاكره منفعت دارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
آقا منم دقیقا نظر همین مجری رو دارم
بیا منو هم بکش
چرا نمی فهمید دست باز اسراییل در لبنان یعنی تجاوز به ما در آینده. این صحبت های شما دقیقا مثل شعارهای نه غزه نه لبنان قدیمه.
این تفاهم به دنیا نیامده مرده بود. دلتون رو به چی خوش کردید. برجام دیگه نمی خواهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
29
179
پاسخ
مدیر رو عوض کنید اینا هم همه بیکار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
183
66
پاسخ
از نظر حقوقی بسیار درست هست حرفهاش
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
33
166
پاسخ
آخه مجری تلویزیون چکاره س که در مورد همه چیز نه تنها اظهار نظر بلکه تعیین تکلیف میکنه؟ مملکت رهبر داره، رییس جمهور داره، رییس مجلس داره، شورای امنیت ملی داره و ... در یک کلام: مملکت صاحب داره. تو چکاره ای که اینطور باید و نباید میکنی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
33
145
پاسخ
شما نباید فیلم اینارو وایرال کنین همون بهتر که کسی صداسیمارو نبینه
ساناز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
72
44
پاسخ
جو نده تابی جان ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
64
37
پاسخ
اگر موضوع سفر توافقه این کاملا درسته
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