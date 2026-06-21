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لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
در حالی که تیم مذاکره کنندگان ایران برای وادار کردن دشمن به اجرای بندهای تفاهنامه ایران و آمریکا راهی زوریخ سوئیس شده و بلافاصله پس از فرود هواپیمای ایران در زوریخ اسرائیل مجبور به برقراری آتش بس در جبهه لبنان شد، شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده ادامه دارد. با وجود تغییرات، خط حمله به تیم مذاکره کننده ایران ادامه دارد و امروز امیرحسین طهماسبی مجری شبکه صداوسیما روی آنتن شبکه سه اساساً نفس سفر هیات ایرانی به زوریخ را زیرسوال برد و سایر تصمیمات عالی را نیز به چالش کشید. ظاهراً از این به بعد قالیباف و مقامات عالی نظام قبل از سفر باید تاییدیه امثال صحنه گردانهای این تحرکات را بگیرند. بخشی از این شلیک از پشت به تیم مذاکره کننده که ساعتی پیش پخش شد را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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چرا با این خاطیان برخورد نمی شود ؟ چرا عدالت قضایی در این مملکت رعایت نمی شود؟ چرا خودی ناخودی اینقدر زیاد است؟ چرا نیروهای موازی خطرناک اینقدر به وضوح علیه منافع ملی ایرانیان شمشیر می کشند و کسی هم پیگیر کارهای غیر قانونی این افراد نیست ؟ علت را لطفا بیان کنید؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حسن| |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سعید| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تا وقتی که مجری و مداح فکر میکنند که برای مملکت میتوانند تعیین تکلیف کنند، وضع همین است.
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ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مردم برای دفاع از کشور و خون شهدا آمدند
حتی اگر حرفهای ایشون درست هم باشه عنوان این مسایل در تلویزیون ملی و خطابه صادر کردن از نظریات شخصی و شوراندن مردم ، خلاف ارکان نظام است. وقتی نظامی معین شده براساس سه رکن قوه مقننه-قوه مجریه و قوه قضاییه و مجالسی مثل تشخیص مصلحت و .... و حتی شخص رهبری هم نظارت دارند....و تصمیمات هم برمبنای خرد جمعی و شریعت و مصلحت نظام توسط بزرگان اخذ میگردد، تریبون امثال این مجریان و آن مداحان کاملا برخلاف نظم عمل میکند و لذا نتایجش هم به نفع نظام و ملت نخواهد بود.
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ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
وقتی منافع گروه بر منافع جامعه برتری داره
وقتی 5درصد جمعیت بر 95 درصد ارجح باشه همین میشه
وقتی 5درصد جمعیت بر 95 درصد ارجح باشه همین میشه
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ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بیا منو هم بکش
چرا نمی فهمید دست باز اسراییل در لبنان یعنی تجاوز به ما در آینده. این صحبت های شما دقیقا مثل شعارهای نه غزه نه لبنان قدیمه.
این تفاهم به دنیا نیامده مرده بود. دلتون رو به چی خوش کردید. برجام دیگه نمی خواهیم
آخه مجری تلویزیون چکاره س که در مورد همه چیز نه تنها اظهار نظر بلکه تعیین تکلیف میکنه؟ مملکت رهبر داره، رییس جمهور داره، رییس مجلس داره، شورای امنیت ملی داره و ... در یک کلام: مملکت صاحب داره. تو چکاره ای که اینطور باید و نباید میکنی؟!
شما نباید فیلم اینارو وایرال کنین همون بهتر که کسی صداسیمارو نبینه