صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارگردان این سریال معروف درگذشت

جیمز باروز، کارگردان سرشناس مجموعه‌های تلویزیونی چون «فرندز»، «چیرز» و «تئوری بیگ بنگ» در سن ۸۵ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۲۴
| |
3437 بازدید
|
۳
کارگردان این سریال معروف درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جیمز باروز، کارگردان افسانه‌ای و خالق مجموعه تلویزیونی «چیرز» و کارگردان بیش از هزار قسمت از کمدی‌های ماندگار تلویزیون آمریکا از جمله «دوستان»، «تئوری بیگ بنگ» و «ویل و گریس»، در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

او در طول بیش از ۵۰ سال فعالیت حرفه‌ای، برنده ۱۱ جایزه امی و پنج جایزه انجمن کارگردانان آمریکا شد.

خانواده باروز در بیانیه‌ای گفتند: «ما زندگی استثنایی و میراث ماندگار جیمز باروز را جشن می‌گیریم که امروز در حالی که خانواده دوست‌داشتنی‌اش در کنارش بودند، به آرامی جان باخت.

باروز برای بیش از پنج دهه، یکی از تاثیرگذارترین و محبوب‌ترین کارگردانان تاریخ تلویزیون بود. او به عنوان یک کارگردان بزرگ و نیروی خلاق، به شکل‌گیری نسل‌های کمدی کمک کرد و شادی بی‌اندازه‌ای را برای مخاطبان در سراسر جهان به ارمغان آورد.»

باروز در لس‌آنجلس در سال ۱۹۴۰ به دنیا آمد و بیشتر دوران کودکی خود را در نیویورک گذراند. او در برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده درام ییل شرکت کرد و اولین تجربه کارگردانی خود را در آنجا به دست آورد.

پس از چند سال پشت دوربین، او به همراه برادران گلن و لس چارلز، مجموعه کمدی «چیرز» را خلق کرد. این مجموعه به سرعت به یک موفقیت تلویزیونی در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و بریتانیا تبدیل شد.

انجمن کارگردانان آمریکا که در سال ۲۰۱۵ جایزه یک عمر دستاورد هنری در کارگردانی تلویزیونی را به باروز اعطا کرد.

سخنگوی ان‌بی‌سی که بسیاری از برنامه‌های باروز را پخش کرده بود، او را «مرد پشت پرده» توصیف کرد و گفت که فقدان او برای دنیای تلویزیون و کمدی بی‌اندازه است.

واکنش بازیگران سریال «فرندز»

بازیگران مجموعه «فرندز» (Friends) با انتشار پیام‌های احساسی در شبکه‌های اجتماعی، به درگذشت جیمز باروز، کارگردان این سریال پرطرفدار واکنش نشان دادند. جنیفر انیستون، کورتنی کاکس، مت لوبلانک، دیوید شویمر و لیزا کودرو با انتشار عکس‌های قدیمی و خاطرات مشترک، از تاثیر عمیق باروز بر زندگی حرفه‌ای و شخصی خود گفتند.

جنیفر انیستون در پستی احساسی در اینستاگرام، باروز را «بابا باروز» خطاب کرد و نوشت: «سخت‌ترین بخش نوشتن این است که تو تمام عمرت را صرف کردی تا مردم احساس عشق کنند، و حالا غیرممکن به نظر می‌رسد که تمام آن عشق را در چند پاراگراف بگنجانم.»

انیستون که نقش ریچل گرین را در این مجموعه بازی کرد، باروز را «پدرخوانده» خود خواند و گفت او نگران تک تک اعضای گروه بود و در سخت‌ترین و بهترین لحظات راهنماییشان کرد.

کورتنی کاکس (بازیگر نقش مونیکا) نیز با انتشار عکس‌های قدیمی نوشت: «همه چیز وقتی او در کنارمان بود بهتر می‌شد. او ما را زیر بال و پر خود گرفت و هر آنچه را که نیاز داشتیم به ما یاد داد.»

مت لوبلانک (بازیگر نقش جویی) با انتشار یک سلفی از خود و باروز در یک مسابقه ورزشی نوشت: «جیمی، کلمات نمی‌توانند تأثیر و نفوذی را که تو بر ما و همه کسانی که خوش‌شانس بودند تو را بشناسند، توصیف کنند. تو یک نماد واقعی هستی.»

دیوید شویمر (بازیگر نقش راس) نیز نوشت: «جیمی باروز بهترین‌ها را در هر بازیگری که با او کار کرد به نمایش می‌گذاشت و هر اثری را که کارگردانی می‌کرد، ارتقا می‌داد و آن را خنده‌دارتر و تأثیرگذارتر از آنچه انتظار می‌رفت می‌کرد. گرمی، فروتنی و سخاوت او باعث می‌شد احساس امنیت کنیم، مثل یک خانواده.»

لیزا کودرو (بازیگر نقش فیبی) نیز با انتشار عکسی از خود و باروز در پشت صحنه مجموعه «بازگشت» در استوری اینستاگرام خود به او ادای احترام کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سریال فرندز کارگردان درگذشت جیمز باروز
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارگردان سینما، در آستانه اعدام
پیام تسلیت قالیباف در پی ارتحال آیت الله فیاض
بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» درگذشت
بهروز رضوی درگذشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
8
پاسخ
فرندز کمدی و کارکترای تکرار نشدنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
5
پاسخ
خدا رحمت کند
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
3
پاسخ
یاد زمان جوانی ما بخیر من برای یادگیری زبان انگلیسی سریال فرندز رو نگاه میکردم خدا کارگردان این سریال دیدنی رو رحمت کنه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n8W
tabnak.ir/005n8W