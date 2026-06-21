کارگردان این سریال معروف درگذشت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جیمز باروز، کارگردان افسانهای و خالق مجموعه تلویزیونی «چیرز» و کارگردان بیش از هزار قسمت از کمدیهای ماندگار تلویزیون آمریکا از جمله «دوستان»، «تئوری بیگ بنگ» و «ویل و گریس»، در سن ۸۵ سالگی درگذشت.
او در طول بیش از ۵۰ سال فعالیت حرفهای، برنده ۱۱ جایزه امی و پنج جایزه انجمن کارگردانان آمریکا شد.
خانواده باروز در بیانیهای گفتند: «ما زندگی استثنایی و میراث ماندگار جیمز باروز را جشن میگیریم که امروز در حالی که خانواده دوستداشتنیاش در کنارش بودند، به آرامی جان باخت.
باروز برای بیش از پنج دهه، یکی از تاثیرگذارترین و محبوبترین کارگردانان تاریخ تلویزیون بود. او به عنوان یک کارگردان بزرگ و نیروی خلاق، به شکلگیری نسلهای کمدی کمک کرد و شادی بیاندازهای را برای مخاطبان در سراسر جهان به ارمغان آورد.»
باروز در لسآنجلس در سال ۱۹۴۰ به دنیا آمد و بیشتر دوران کودکی خود را در نیویورک گذراند. او در برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده درام ییل شرکت کرد و اولین تجربه کارگردانی خود را در آنجا به دست آورد.
پس از چند سال پشت دوربین، او به همراه برادران گلن و لس چارلز، مجموعه کمدی «چیرز» را خلق کرد. این مجموعه به سرعت به یک موفقیت تلویزیونی در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و بریتانیا تبدیل شد.
انجمن کارگردانان آمریکا که در سال ۲۰۱۵ جایزه یک عمر دستاورد هنری در کارگردانی تلویزیونی را به باروز اعطا کرد.
سخنگوی انبیسی که بسیاری از برنامههای باروز را پخش کرده بود، او را «مرد پشت پرده» توصیف کرد و گفت که فقدان او برای دنیای تلویزیون و کمدی بیاندازه است.
واکنش بازیگران سریال «فرندز»
بازیگران مجموعه «فرندز» (Friends) با انتشار پیامهای احساسی در شبکههای اجتماعی، به درگذشت جیمز باروز، کارگردان این سریال پرطرفدار واکنش نشان دادند. جنیفر انیستون، کورتنی کاکس، مت لوبلانک، دیوید شویمر و لیزا کودرو با انتشار عکسهای قدیمی و خاطرات مشترک، از تاثیر عمیق باروز بر زندگی حرفهای و شخصی خود گفتند.
جنیفر انیستون در پستی احساسی در اینستاگرام، باروز را «بابا باروز» خطاب کرد و نوشت: «سختترین بخش نوشتن این است که تو تمام عمرت را صرف کردی تا مردم احساس عشق کنند، و حالا غیرممکن به نظر میرسد که تمام آن عشق را در چند پاراگراف بگنجانم.»
انیستون که نقش ریچل گرین را در این مجموعه بازی کرد، باروز را «پدرخوانده» خود خواند و گفت او نگران تک تک اعضای گروه بود و در سختترین و بهترین لحظات راهنماییشان کرد.
کورتنی کاکس (بازیگر نقش مونیکا) نیز با انتشار عکسهای قدیمی نوشت: «همه چیز وقتی او در کنارمان بود بهتر میشد. او ما را زیر بال و پر خود گرفت و هر آنچه را که نیاز داشتیم به ما یاد داد.»
مت لوبلانک (بازیگر نقش جویی) با انتشار یک سلفی از خود و باروز در یک مسابقه ورزشی نوشت: «جیمی، کلمات نمیتوانند تأثیر و نفوذی را که تو بر ما و همه کسانی که خوششانس بودند تو را بشناسند، توصیف کنند. تو یک نماد واقعی هستی.»
دیوید شویمر (بازیگر نقش راس) نیز نوشت: «جیمی باروز بهترینها را در هر بازیگری که با او کار کرد به نمایش میگذاشت و هر اثری را که کارگردانی میکرد، ارتقا میداد و آن را خندهدارتر و تأثیرگذارتر از آنچه انتظار میرفت میکرد. گرمی، فروتنی و سخاوت او باعث میشد احساس امنیت کنیم، مثل یک خانواده.»
لیزا کودرو (بازیگر نقش فیبی) نیز با انتشار عکسی از خود و باروز در پشت صحنه مجموعه «بازگشت» در استوری اینستاگرام خود به او ادای احترام کرد.