صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
خبر خوش برای سهامداران «دی»؛

بانک دی از زیان به سود رسید

بانک دی با نماد معاملاتی «دی» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که از یک چرخش معنادار و بازگشت قدرتمند این بانک به مدار سودآوری حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۲۳
| |
135 بازدید

بانک دی از زیان به سود رسید

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی به نقل از بورس ۲۴، بر اساس اطلاعات منتشرشده، درآمد عملیاتی بانک دی در دوره مورد بررسی به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد خیره‌کننده ۳۹۳ درصدی را به ثبت رسانده است. بخش عمده این افزایش درآمد از محل درآمدهای تسهیلاتی حاصل شده که رشد ۱۷۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

همچنین درآمد کارمزد بانک نیز با جهش قابل‌توجه ۵۲۸ درصدی، از ۴۲۱ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده بهبود جدی کیفیت درآمدزایی بانک است.

نکته طلایی و امیدوارکننده در گزارش مالی بانک دی، شتاب‌گیری محسوس سودسازی در ماه‌های پایانی سال است. بررسی عملکرد فصلی بانک نشان می‌دهد که از مجموع ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده، رقم ۴ هزار و ۷۹ میلیارد تومان آن تنها در فصل زمستان محقق شده است. این جهش در فصل آخر سال، نشان از تداوم روند رو به رشد و قدرت گرفتن موتور سودآوری این بانک دارد.

در کنار این افزایش درآمدهای عملیاتی، هزینه مالی بانک نیز با افت چشمگیر ۹۷ درصدی مواجه شده که تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت سود خالص داشته است.

در نهایت، تحقق ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان سود خالص در حالی رقم خورد که این بانک در دوره مشابه سال قبل، زیان سنگین ۱۶ همتی را ثبت کرده بود.

این تغییر فاز از زیان‌دهی به سودآوری آن هم با تمرکز بر عملکرد قدرتمند در فصل زمستان، نویدبخش روزهای روشن‌تری برای سهامداران بانک دی است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک دی سهامداران بانک دی بورس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n8V
tabnak.ir/005n8V