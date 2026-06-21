بانک دی از زیان به سود رسید

بانک دی با نماد معاملاتی «دی» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که از یک چرخش معنادار و بازگشت قدرتمند این بانک به مدار سودآوری حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی به نقل از بورس ۲۴، بر اساس اطلاعات منتشرشده، درآمد عملیاتی بانک دی در دوره مورد بررسی به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد خیره‌کننده ۳۹۳ درصدی را به ثبت رسانده است. بخش عمده این افزایش درآمد از محل درآمدهای تسهیلاتی حاصل شده که رشد ۱۷۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

همچنین درآمد کارمزد بانک نیز با جهش قابل‌توجه ۵۲۸ درصدی، از ۴۲۱ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده بهبود جدی کیفیت درآمدزایی بانک است.

نکته طلایی و امیدوارکننده در گزارش مالی بانک دی، شتاب‌گیری محسوس سودسازی در ماه‌های پایانی سال است. بررسی عملکرد فصلی بانک نشان می‌دهد که از مجموع ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده، رقم ۴ هزار و ۷۹ میلیارد تومان آن تنها در فصل زمستان محقق شده است. این جهش در فصل آخر سال، نشان از تداوم روند رو به رشد و قدرت گرفتن موتور سودآوری این بانک دارد.

در کنار این افزایش درآمدهای عملیاتی، هزینه مالی بانک نیز با افت چشمگیر ۹۷ درصدی مواجه شده که تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت سود خالص داشته است.

در نهایت، تحقق ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان سود خالص در حالی رقم خورد که این بانک در دوره مشابه سال قبل، زیان سنگین ۱۶ همتی را ثبت کرده بود.

این تغییر فاز از زیان‌دهی به سودآوری آن هم با تمرکز بر عملکرد قدرتمند در فصل زمستان، نویدبخش روزهای روشن‌تری برای سهامداران بانک دی است.