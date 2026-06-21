سیل فروشندگان، بورس را غرق کرد

بورس تهران معاملات امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را در فضایی منفی و تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها دنبال کرد؛ به‌طوری‌که اغلب نمادهای معاملاتی در محدوده منفی قرار گرفتند و شاخص‌های اصلی بازار نیز عقب‌نشینی کردند.

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۴ هزار واحدی تا سطح ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار واحد کاهش یافت. همزمان شاخص هم‌وزن نیز نزدیک به ۶ هزار واحد افت کرد که نشان می‌دهد فشار فروش تنها به نمادهای بزرگ محدود نبوده و بخش عمده‌ای از بازار با افزایش عرضه مواجه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، آمار معاملات نیز برتری فروشندگان را تأیید می‌کند. تا ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه، ۴۸۵ نماد در بورس و ۲۰۷ نماد در فرابورس در محدوده منفی معامله شدند؛ موضوعی که از غلبه جو احتیاطی میان فعالان بازار حکایت دارد.

با این حال ارزش معاملات خرد همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و تا این ساعت بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد ریال معامله در بازار سهام ثبت شده است. حجم معاملات نیز به بیش از ۳۷ میلیارد سهم رسیده که نشان می‌دهد نقدشوندگی بازار همچنان حفظ شده و خروج گسترده سرمایه از بازار مشاهده نمی‌شود.

کارشناسان معتقدند پس از رشد قابل توجه بازار در هفته‌های اخیر، بخشی از سهامداران در حال شناسایی سود هستند و همین موضوع به افزایش عرضه‌ها در معاملات امروز منجر شده است. از سوی دیگر، انتظار برای روشن‌تر شدن برخی متغیرهای سیاسی و اقتصادی نیز بر رفتار محتاطانه معامله‌گران اثر گذاشته است.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد بازار سرمایه فعلاً در مرحله اصلاح و استراحت پس از یک دوره رشد قرار گرفته است. با این حال چگونگی ادامه معاملات در ساعات پایانی بازار و وضعیت جریان نقدینگی می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بورس را مشخص کند. در صورتی که فشار فروش تشدید نشود و ارزش معاملات در سطوح فعلی باقی بماند، اصلاح فعلی می‌تواند به‌عنوان بخشی از روند طبیعی بازار ارزیابی شود.