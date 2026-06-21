ژاپن، تونس را گلباران کرد

تیم های ملی فوتبال ژاپن و تونس در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که نتیجه آن پیروزی پرگل نماینده آسیا بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی و از دور دوم دیدارهای گروه F دو تیم ژاپن و تونس از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد به وقت تهران) و از ساعت ۲۲ شنبه شب به وقت محلی در ورزشگاه مونتری مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود ژاپنی ها به پایان رسید.

دایچی کامادا (دقیقه ۴)، آیاسه اوئدا (دقایق ۳۱ و ۸۳) و جونی ایوتو (دقیقه ۶۹) گل‌های ژاپن را در این دیدار به ثمر رساندند. مصاف ژاپن و تونس هزارمین بازی تاریخ مسابقات جام جهانی بود.

تونس در این بازی با سرمربی متفاوتی پا به مسابقه گذاشت؛ فدراسیون فوتبال این کشور پس از شکست سنگین ۵ بر یک مقابل سوئد صبری لاموشی را برکنار کرد و هروه رنار را به جای او برگیزد. با این جال شاگردان هاجیمه موری‌یاسو در تیم ملی ژاپن بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود توانستند به گل برسند. در دقیقه ۴، یک حرکت تیمی زیبا از سمت راست به چپ زمین شکل گرفت و پس از ارسال زمینی «کیتو ناکامورا»، «دایچی کامادا» در محوطه جریمه توپ را وارد دروازه تونس کرد تا ژاپن خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.

پس از گل نخست، بازی با ریتمی بسیار بالا دنبال شد و ژاپن چند بار دیگر نیز روی ضدحملات خطرناک ظاهر شد. در دقیقه ۱۸، اشتباه دو مهاجم تونس فرصت یک حمله سریع دیگر را برای ژاپنی‌ها فراهم کرد اما مدافعان تونس این بار مانع گلزنی شدند.

برتری ژاپن در دقیقه ۳۱ بار دیگر خودش را نشان داد؛ «آیاسه اوئدا» مهاجم فاینورد با استفاده از فضای ایجاد شده مقابل محوطه جریمه تونس، توپ را تا پشت محوطه پیش برد و سپس با ضربه‌ای دقیق که از بین پاهای «منتصر طالبی» مدافع تونس عبور کرد، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

نیمه دوم این دیدار با حملات سریع ژاپن آغاز شد. در دقیقه ۴۸، «آئو تاناکا» از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد اما شوت او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. در ادامه و در دقیقه ۵۳، تونس تلاش کرد با پرس از جلو جریان بازی را تغییر دهد، اما همچنان تحت فشار پاسکاری‌های روان و سرعتی ژاپن قرار داشت. در دقیقه ۵۹، ارسال «علی عبدی» به محوطه جریمه ژاپن با برخورد به دست «ریستو دوان» همراه شد و تونسی‌ها خواستار اعلام پنالتی شدند، اما داور اعتنایی به این صحنه نکرد. یک دقیقه بعد، در دقیقه ۶۱، بازی بدون موقعیت جدی خاصی دنبال شد و تونس نشانه‌ای از بازگشت به بازی نداشت.

در دقیقه ۶۹، ژاپن به گل سوم رسید. «دایچی کامادا» با یک پاس یک‌ضرب و عمقی، دفاع تونس را از هم پاشید و «جونی ایوتو» با فرار سریع خود، توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا اختلاف به سه گل برسد. در ادامه و در دقیقه ۸۴، ژاپن گل چهارم را نیز به ثمر رساند. روی ارسال «کایشو سانو»، «آیاسه اوئدا» با ضربه سر زیبا توپ را به شکل قوس‌دار از بالای سر دروازه‌بان عبور داد و به گوشه دروازه فرستاد تا کار تونس یک‌سره شود. در نهایت این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید و تونس از دور مسابقات جام جهانی کنار رفت.

در دیگر بازی این گروه تیم های هلند و سوئد به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵ بر یک هلندی‌ها به پایان رسید.