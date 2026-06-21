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مذاکرات در ترکیه به بن‌بست رسید؟

مذاکره مدیران پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ بر سر دو بند همچنان ادامه دارد و امروز صحبت‌های نهایی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۲
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3587 بازدید
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مذاکرات در ترکیه به بن‌بست رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیران باشگاه پرسپولیس پس از انجام صحبت‌های اولیه با دراگان اسکوچیچ، بامداد روز گذشته (شنبه) برای مذاکره حضوری با این مربی راهی ترکیه شدند. روز گذشته مذاکراتی جدی بین پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و دراگان اسکوچیچ برگزار شده، اما تا این لحظه توافق نهایی و رسمی بین طرفین صورت نگرفته است.

با وجود توافق اولیه بر سر مبلغ قرارداد، مذاکرات بر سر دو بند همچنان ادامه دارد و توافق در مورد آنها تا این لحظه حاصل نشده است. طرفین امروز بر سر این دو بند که مربوط به مسائل مالی نیست؛ مذاکره می‌کنند تا در صورت توافق، قرارداد رسمی امضا شود. با توجه به اختلاف طرفین بر سر دو بند موجود و اهمیت این موارد، احتمال هر اتفاقی وجود دارد.

امروز آخرین روز مذاکره مدیران باشگاه پرسپولیس شامل پیمان حدادی، محسن خلیلی و امیرعلی حسینی (مسئول روابط بین الملل) و یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ در ترکیه خواهد بود و انتظار می‌رود تا پایان امروز نتیجه نهایی این مذاکرات مشخص شود.

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برچسب ها
دراگان اسکوچیچ باشگاه پرسپولیس تهران توافق اولیه مذاکره پیمان حدادی محسن خلیلی تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
من
|
Canada
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
11
پاسخ
تیم دولتی پیروزی با پول مالیات کی میره مربی خارجی بگیره؟؟ مردم نون ندارن اونا خودشون بس نیستند پول ملت رو می ریزن حلقوم یکی خارجی دیگه؟؟ دقیقا این هزینه که از چیب ملت میشه قراره چه آورده و سودی برای مردم که پرداخت کننده هستن داشته باشه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
4
پاسخ
خیلی دلم میخواد بدونم اون دو بند غیر مالی چیه که توافق نمیکنن ؟
برچسب منتخب
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