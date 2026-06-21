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کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۹
بازدید: ۱۸۴۳

عکس: نشست خبری تیم ملی پیش از بازی مقابل بلژیک

صحبت‌های امیدوارانه عزت‌اللهی پیش از دوئل با بلژیک؛ دست‌وپا بسته نیستیم و نتیجه دستِ خداست.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی تیم ملی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.