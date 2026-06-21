تصاویر ورود هیات ایران به سوئیس برای مذاکره با آمریکا

هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست قالیباف وارد زوریخ سوئیس شد تا با هیات آمریکایی به ریاست جی دی ونس بر سر اجرای تفاهم موقت مذاکره کند. بر روی هواپیمای ایران یادبود 168 شهید مدرسه میناب درج شده تا این جنایت به آمریکایی‌ها یادآوری شود. ترکیب هیئت اعزامی ایران به سوئیس متشکل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه است.