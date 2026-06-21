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کد خبر: ۱۳۸۰۴۵۰
بازدید: ۴۵۸۰
نظرات: ۴

عکس: ورود هیئت مذاکره‌کنندۀ ایرانی میناب ۱۶۸ به شهر زوریخ سوئیس

به گفتۀ سخنگوی هیئت مذاکره‌کنندۀ کشورمان، مطالبۀ تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم‌نامه محور گفتگوهای این سفر خواهد بود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری هیئت مذاکره کننده ایران میناب 168 زوریخ سوئیس
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تصاویر ورود هیات ایران به سوئیس برای مذاکره با آمریکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۶
اگه زره ای به فکر بچه های میناب بودین با شیطان بزرگ توافقنامه امضا نمیکردین
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1
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۵
داغ کودکان میناب بر دلهای همه آزادگان خواهد ماند.
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1
0
علی
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۴
مذاکرات بی فایده
محکم بایستید با این آمریکای عنود به جایی نمی رسیم جز با مقاومت
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1
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶
عجب استقبال باشکوهی
پاسخ
2
0