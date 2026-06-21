عکس: ورود هیئت مذاکرهکنندۀ ایرانی میناب ۱۶۸ به شهر زوریخ سوئیس
به گفتۀ سخنگوی هیئت مذاکرهکنندۀ کشورمان، مطالبۀ تعهدات طرف آمریکایی در تفاهمنامه محور گفتگوهای این سفر خواهد بود.
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برچسبها:عکس خبری هیئت مذاکره کننده ایران میناب 168 زوریخ سوئیس
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نظرات شما
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غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۶
اگه زره ای به فکر بچه های میناب بودین با شیطان بزرگ توافقنامه امضا نمیکردین
علی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۴
مذاکرات بی فایده
محکم بایستید با این آمریکای عنود به جایی نمی رسیم جز با مقاومت
محکم بایستید با این آمریکای عنود به جایی نمی رسیم جز با مقاومت