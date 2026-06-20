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کد خبر:۱۳۸۰۴۳۱
کد خبر:۱۳۸۰۴۳۱
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نبض خبر

سخنگوی واخ: ما تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «سفر پیش‌بینی‌شده برای روز جمعه، به دلیل امضای دیجیتال یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور دو کشور لغو شد و دیگر فوریت اجرایی نداشت. این سفر اکنون با هدف مطالبه‌گری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل انجام می‌شود، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی، مرحله اجرای آن است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی مشروط به شروع و تداوم اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. این مشروطی که به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل هنوز محقق نشده و این سفر دقیقاً برای روشن شدن نحوه ایفای این تعهدات صورت می‌گیرد...» سخنگوی هیئت مذاکره کننده گفت: «ما تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود، بلکه به پشتوانه قدرت و انسجام ملی انجام دادیم و نگاه ما تعهد در مقابل تعهد است.» بقائی هامانه هشدار داد: «تعهدات خیلی روشن است و بند اول مهمترین بنند تفاهم نامه است، ما به تعهدات خود پایبند بودیم و طرف مقابل موظف به توقف آتش در لبنان بوده است و آنها به تعهد خود پایبند نبودند. یادداشت تفاهم یک بسته است و اگر جزئی از تعهدات انجام نشود کلیات تفاهم دچار مشکل میشود. طرف مقابل باید هرچه سریعتر به تعهدات خود اقدامات لازم را انجام دهد والا تمام تفاهم دچار مشکل میشود.»
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