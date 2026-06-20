عکس: دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس‌جمهور

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده،‌ عصر امروز با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان دیدار و رایزنی کرد.