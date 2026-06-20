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کد خبر: ۱۳۸۰۴۲۳
بازدید: ۲۰۶۵

عکس: دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس‌جمهور

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده،‌ عصر امروز با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس سیدمحسن نقوی پاکستان دکترمسعودپزشکیان رئیس‌جمهور ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.