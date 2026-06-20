چرا نباید سورن پلاس با موتور tu5 پلاس خرید؟

سورن پلاس TU5P جدیدترین تیپ از خانواده سورن است که توسط ایران خودرو توسعه داده شده و به زودی به بازار می آید. اما چرا نباید این خودرو را خرید؟ امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران جواب این سوال را می دهند و ارزش خرید این خودرو را بررسی می کند و سورن پلاس TU5P را با رقبا مقایسه می‌کنند