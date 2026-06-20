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تعداد بازدید : 2336
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کد خبر:۱۳۸۰۴۲۱
کد خبر:۱۳۸۰۴۲۱
6352 بازدید
نظرات: ۱۲
تیک آف

چرا نباید سورن پلاس با موتور tu5 پلاس خرید؟

سورن پلاس TU5P جدیدترین تیپ از خانواده سورن است که توسط ایران خودرو توسعه داده شده و به زودی به بازار می آید. اما چرا نباید این خودرو را خرید؟ امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران جواب این سوال را می دهند و ارزش خرید این خودرو را بررسی می کند و سورن پلاس TU5P را با رقبا مقایسه می‌کنند
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برچسب‌ها:
تیک آف سورن پلاس ویدیو بررسی خودرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
35
پاسخ
از سر مردمی که برای خرید این تابوت ها،صف میکشند هم زیاده،تا میتونید قیمت را بالاتر و کیفیت را کم کنید،صف طولانی تر میشود!
پاسخ ها
بهلول
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گناه مردم چیه!؟ بالاخره برای رفتن یه تابوت میخوان یا نه!؟ ضمن اینکه مافیای گودرت خودرو اجازه هیچی رو جهت ارتقا و واردات خودرو نمیدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
17
پاسخ
فقط سمند ال ایکس ساده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ماشین فقط سمند سورن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
4
پاسخ
من ی سمند EF7 مدل 1391 دارم تو جاده صدی حدود 7.5 لیتر میسوزنه چطور میگی 207 تی یو فایو 12 به بالا میسوزنه.شاید منظورت تو ترافیک شهر باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
6
پاسخ
چرا وقتی این همه نخبه داریم اشغال تولید میکنن نمیتونن وارد کنن
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
2
پاسخ
سلام چرا این دروغها را مطرح می کنید کجا مصرف ۱۲ است. اینجانب ۱۲ سال است سورن دارم با موتور EF7 زیر 7 لیتر در جاده مصرف می کند(6.7) در شهر هم حدود 8.5 و با موتور xu7p هم حدود 7 لیتر در جاده و در شهر هم حدود 9.5
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
8
پاسخ
اقا ممنون من دو میلیارد داشتم مونده بودم 207 بخرم یا سورن پلاس.... الان آگاه شدم ، امشب که خوابیدم 207 رو می خرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
4
پاسخ
قدرت موتور ef7 برابر 170 اسب و قدرت موتور tu5 برابر 109 اسب است پس موتور tu5 با بدنه سنگین سمند جوابگو بخصوص در سربالایی و تابستان نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کجا قدرت موتور EF7= 170 اسب هست؟ با گاز 105 و با بنزین 110 اسب هست، البته اینم به گفته خودشونه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
3
پاسخ
چون گرانه
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
6
پاسخ
اصلا نداریم که بخریم! برای کی داری قصه تعریف میکنی؟
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