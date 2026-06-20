تیک آف
چرا نباید سورن پلاس با موتور tu5 پلاس خرید؟
سورن پلاس TU5P جدیدترین تیپ از خانواده سورن است که توسط ایران خودرو توسعه داده شده و به زودی به بازار می آید. اما چرا نباید این خودرو را خرید؟ امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران جواب این سوال را می دهند و ارزش خرید این خودرو را بررسی می کند و سورن پلاس TU5P را با رقبا مقایسه میکنند
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برچسبها:تیک آف سورن پلاس ویدیو بررسی خودرو
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از سر مردمی که برای خرید این تابوت ها،صف میکشند هم زیاده،تا میتونید قیمت را بالاتر و کیفیت را کم کنید،صف طولانی تر میشود!
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بهلول| |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فقط سمند ال ایکس ساده
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ناشناس| |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
من ی سمند EF7 مدل 1391 دارم تو جاده صدی حدود 7.5 لیتر میسوزنه چطور میگی 207 تی یو فایو 12 به بالا میسوزنه.شاید منظورت تو ترافیک شهر باشه
سلام چرا این دروغها را مطرح می کنید کجا مصرف ۱۲ است. اینجانب ۱۲ سال است سورن دارم با موتور EF7 زیر 7 لیتر در جاده مصرف می کند(6.7) در شهر هم حدود 8.5 و با موتور xu7p هم حدود 7 لیتر در جاده و در شهر هم حدود 9.5
اقا ممنون من دو میلیارد داشتم مونده بودم 207 بخرم یا سورن پلاس.... الان آگاه شدم ، امشب که خوابیدم 207 رو می خرم
قدرت موتور ef7 برابر 170 اسب و قدرت موتور tu5 برابر 109 اسب است پس موتور tu5 با بدنه سنگین سمند جوابگو بخصوص در سربالایی و تابستان نیست
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ناشناس| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱