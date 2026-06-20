نبض خبر
لحظه گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
سید محمود نبویان نماینده سوپرانقلابی مجلس، با حضور در صداوسیما مشغول قرائت بخشی از نامههای «به کلی سری» مربوط به رهبری شد. نبویان با انتخاب بخشهایی از نامه و حذف عامدانهی بخشهای دیگر که شامل چندین نامه و مکاتبه بود، نقلقولهایی ناقص و تقطیع شده منسوب به رهبری را در تلویزیون منعکس کرد. گرچه این برنامهی سازماندهی شده بود در صداوسیما اما یکباره از آنتن زنده خارج و «قطع» شد مشخص نیست نبویان چگونه به نامههای محرمانه دسترسی پیدا کرده است، اتفاقی که مسبوق به سابقه بوده و به نظر میرسد مستلزم ورود نهادهای نظارتی است. پس از این اتفاق صداوسیما در اطلاعیهای اعلام کرد: «اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که در برنامهٔ زندهٔ امروز شبکه خبر مطرح شده و در آن بهصورت ناقص و مخدوش به برخی اسناد طبقهبندیشده و مکاتبات مسئولان عالی کشور اشاره شده است، مصداق تخلف قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت. صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است.» همچنین شبکه خبر با ابراز تأسف از بیتوجهی این مهمان به موازین اخلاقی و الزامات آنتن زنده، اعلام کرد: «مدیریت شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، بهدلیل سهلانگاری و بیتوجهی به ضوابط حرفهای برنامههای زنده، برخوردهای انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.»
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برچسبها:نبض خبر سید محمود نبویان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز فیلم تنگه هرمز
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غیر قابل انتشار: ۸۲
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۴۱
نبویان بخاطر طرح عبارت سوپر انقلابی در دو سال پیش هنوز ناراحت است
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
قوه قضائیه کجاست
ناشناس| |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کار زشتی بزارید هرکسی نظر داره نظرش بده این مسخره بازیا چیه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نباید گفته شود.
ناشناس| |
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حالا یک بار اومدن جلو نظر دادن تندرو جماعت را گرفتن
بقیه چی؟؟؟
آدم نیستند
ناشناس| |
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سعید| |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
واقعا با این فرد برخورد میشه مثل زیبا کلام یا نه ایشون هم پشتش گرمه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
محمود| |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چرا راه میدید که مجبور بشید قطع کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درود بر دکتر نبویان عزیز
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اگر قالی باف و پزشکیان و عراقچی نبودند که جلو این جماعت را بگیرند
الان معلوم نبود چه به روز ایران آمده بود.
ناشناس| |
۰۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حمید| |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دکتر عنوان غربیست مخصوص پزشکان عمومی
نه برای کسیکه چهار واحد معارف گذرانده .
اگر این عناوین را می پسندید چرا لباس اخوندی میپشید ؟
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کدوم سری؟ رهبری علنی گفت بر خلاف نظر من عمل شده.
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ناشناس| |
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
یه نظر سنجی از مردم بکنید ببینید مردم چقدر به پزشکیان اعتماد دارند بعد به نماینده ۴ درصدی مجلس تیکه بندازید،
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حامد| |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ولی سر سوزنی اصولگراها و تند روهای ویرانگر را قبول ندارن .
فاتحه صدا سیا را بخوانید
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ناشناس| |
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
علت بسته بودن مجلس ک امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه
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ایرانی| |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ناشناس| |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
که خود عین قانون شکنی است .