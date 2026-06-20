لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما

سید محمود نبویان نماینده‌ سوپرانقلابی مجلس، با حضور در صداوسیما مشغول قرائت بخشی از نامه‌های «به کلی سری» مربوط به رهبری شد. نبویان با انتخاب بخش‌هایی از نامه و حذف عامدانه‌ی بخش‌های دیگر که شامل چندین نامه و مکاتبه بود، نقل‌قول‌هایی ناقص و تقطیع شده منسوب به رهبری را در تلویزیون منعکس کرد. گرچه این برنامه‌ی سازماندهی شده بود در صداوسیما اما یک‌باره از آنتن زنده خارج و «قطع» شد مشخص نیست نبویان چگونه به نامه‌های محرمانه دسترسی پیدا کرده است، اتفاقی که مسبوق به سابقه بوده و به نظر می‌رسد مستلزم ورود نهادهای نظارتی است. پس از این اتفاق صداوسیما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که در برنامهٔ زندهٔ امروز شبکه خبر مطرح شده و در آن به‌صورت ناقص و مخدوش به برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده و مکاتبات مسئولان عالی کشور اشاره شده است، مصداق تخلف قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت. صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است.» همچنین شبکه خبر با ابراز تأسف از بی‌توجهی این مهمان به موازین اخلاقی و الزامات آنتن زنده، اعلام کرد: «مدیریت شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، به‌دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی به ضوابط حرفه‌ای برنامه‌های زنده، برخوردهای انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.»