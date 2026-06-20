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تعداد بازدید : 71857
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کد خبر:۱۳۸۰۴۰۶
کد خبر:۱۳۸۰۴۰۶
259695 بازدید
نظرات: ۱۴۱
نبض خبر

لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما

سید محمود نبویان نماینده‌ سوپرانقلابی مجلس، با حضور در صداوسیما مشغول قرائت بخشی از نامه‌های «به کلی سری» مربوط به رهبری شد. نبویان با انتخاب بخش‌هایی از نامه و حذف عامدانه‌ی بخش‌های دیگر که شامل چندین نامه و مکاتبه بود، نقل‌قول‌هایی ناقص و تقطیع شده منسوب به رهبری را در تلویزیون منعکس کرد. گرچه این برنامه‌ی سازماندهی شده بود در صداوسیما اما یک‌باره از آنتن زنده خارج و «قطع» شد مشخص نیست نبویان چگونه به نامه‌های محرمانه دسترسی پیدا کرده است، اتفاقی که مسبوق به سابقه بوده و به نظر می‌رسد مستلزم ورود نهادهای نظارتی است. پس از این اتفاق صداوسیما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که در برنامهٔ زندهٔ امروز شبکه خبر مطرح شده و در آن به‌صورت ناقص و مخدوش به برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده و مکاتبات مسئولان عالی کشور اشاره شده است، مصداق تخلف قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت. صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است.» همچنین شبکه خبر با ابراز تأسف از بی‌توجهی این مهمان به موازین اخلاقی و الزامات آنتن زنده، اعلام کرد: «مدیریت شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، به‌دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی به ضوابط حرفه‌ای برنامه‌های زنده، برخوردهای انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.»
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نبض خبر سید محمود نبویان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز فیلم تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸۲
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
37
148
پاسخ
نبویان بخاطر طرح عبارت سوپر انقلابی در دو سال پیش هنوز ناراحت است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صداوسیماشده پاتوق هرچی تندرو است. آیا وقت آن نرسیده که سازمانی که بودجه آن چند برابر یک وزارتخانه است خانه تکانی درستی بشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جناب قالیباف که ادعا می نمود حتی یک کار خلاف نظر رهبری انجام نداده که هیچ ،اعمالي را هم که فکر می کرده باعث رضایت رهبری است انجام می داده!!!
قوه قضائیه کجاست
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
منتظر افتضاحات بیشتر در صدا و سیما باشید .یک باند خودسر کنترل این رسانه ملی را بدست گرفته .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
به خودشون هم رحم نمیکنند برنامه قرارگاه پریشب داشت توسط اون وکیل مفاد تفاهم نامه را میگفت وافشاگری میکرد وسط حرفاش گفت بقیش فردا شب که دیشب هم خبری نشد واقعا چه خبره اینا همونها بودن که میگفتن بزنید تورو خدا با مردم صادق باشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این هم مثل برجام، بعدا معلوم میشه که حق با نبویان بوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
153
141
پاسخ
کار زشتی بزارید هرکسی نظر داره نظرش بده این مسخره بازیا چیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نظری که خلاف امنیت و منافع ملی است
نباید گفته شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اوو. وو
حالا یک بار اومدن جلو نظر دادن تندرو جماعت را گرفتن
بقیه چی؟؟؟
آدم نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اگه جناح مخالف اینها نظر بده چی می شه به نظرت؟
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اظهار نظر و نقد با شانتاژ و استفاده ابزاری و ناقص از اسناد محرمانه فرق داره این نقد و اظهار نظر نیست و باید ÷یگیری و توبیخ بشه
ناشناس
| Germany |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کسی با نظر دادن ایشون کاری نداره، چون در هر صورت فاقد اهمیت است. اینکه به طور مثال شما بیای از طرف من دروغ بگی و حرفهای من رو اشتباه منتقل کنی اسمش نظر دادن نیست.
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
56
240
پاسخ
واقعا با این فرد برخورد میشه مثل زیبا کلام یا نه ایشون هم پشتش گرمه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
برو ببین زیبا کلا م چی گفته این چی گفته
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اگر اینده نگری و سعی و تلاش همین افراد نبود غنی سازی 60 درصد نمیشد. که الان ابزار قوی چانه زنی در اختیار مدیران فعلی باشد.
ناشناس
| Germany |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مملکت خیلی وقته یک طرفه شده، به قول معروف همه با هم برابرند، ولی برخی از برخی دیگر برابرتر هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
این خودش پشت خیلیهاست چطور باهاش برخورد بشه
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
47
220
پاسخ
چرا راه میدید که مجبور بشید قطع کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چون تریبون همیشه دست مشکل سازها بوده. چون همیشه دست کار نابلد ها بوده. من موندم کی به این رای داده. واقعا بهتر از این در کشور نداریم. جمع میشه بساط اینها.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اینها باید در مساجد در عین سادگی و بی ادعایی منبر میرفتند و درس اخلاق میدادند تا اخلاق جامعه تلطیف میشد تا همه چی درست بشود .
دکتر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
301
118
پاسخ
درود بر دکتر نبویان عزیز
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خدا رحم کرده
اگر قالی باف و پزشکیان و عراقچی نبودند که جلو این جماعت را بگیرند
الان معلوم نبود چه به روز ایران آمده بود.
ناشناس
| United States of America |
۰۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ایشان هم دکتر است؟؟یا خدابرس به داد ایران
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دکتر؟!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دکتر؟!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اقاجان

دکتر عنوان غربیست مخصوص پزشکان عمومی

نه برای کسیکه چهار واحد معارف گذرانده .

اگر این عناوین را می پسندید چرا لباس اخوندی میپشید ؟
ناشناس
| Serbia |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دوکی .
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
35
188
پاسخ
نیم درصد هم نداره شما میگی چهار درصد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
149
123
پاسخ
کدوم سری؟ رهبری علنی گفت بر خلاف نظر من عمل شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
و البته این به این معنی نیست که متن توافق را قبول ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نظر ایشاناعتماد و سپردن کار به رئبس جمهور بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
53
172
پاسخ
یه نظر سنجی از مردم بکنید ببینید مردم چقدر به پزشکیان اعتماد دارند بعد به نماینده ۴ درصدی مجلس تیکه بندازید،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
باور کنید منی که تو جامعه میچرخم زیر ۱۰درصد هم به پزشکیان امید و اعتماد ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اگه به پزشکیان اعتماد ندارند این طیف تندرو را اصلا قبول ندارند
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بنفع پزشکیان رای می دهم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پزشکیان که خودش با اختلاف خیلی کم از جلیلی رییس جمهور شد . اونم بزور قبیله ای رای آوردن . که مطمئنا خیلی از همونا الان پشیمونن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نود در صد کسانی که به پزشکیان رای دادند می گویند به خاطر قومیت رای دادیم و الان چاره ای نداریم ترکیم و بقیه خارج از قومیت هم می گویند غلط کردیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
انتخابات معلوم کرد تندرو جماعت با تمام قوا وتجهیزات وخروجیش حتی در مقابل درصد کمی از مردم رای ندارند
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خدا پدر و مادر پزشکیان بیامرزه یک تنه داره کار میکنه برای مردم همین که پای خیلی چیزا ایستاده خودش سپر کرده کلی کاره است اینترنت مگر باو وجود تندرها باز میشد ایشان ایستادگی کرد اینترنت رفع حصر کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مردم پزشکان را تاثیرگذار نمیدونند ولی به صداقتش ایمان دارن

ولی سر سوزنی اصولگراها و تند روهای ویرانگر را قبول ندارن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
27
192
پاسخ
فاتحه صدا سیا را بخوانید
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سالها است خوانده شده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صدا وسیما بی مخاطب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
45
227
پاسخ
علت بسته بودن مجلس ک امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ما هم امیدواریم.. راستی الان نماینده ها کجاهستند!!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
عشق و حال و دخالت و مداخله در کار استانداران و فرمانداران و شهر داران حوزه انتخابیه خود ....

که خود عین قانون شکنی است .
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