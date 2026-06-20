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کد خبر:۱۳۸۰۳۸۰
کد خبر:۱۳۸۰۳۸۰
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نبض خبر

هشدار ترامپ درباره تبعات تداوم بسته بودن تنگه هرمز + زیرنویس

دونالد ترامپ بدون اسم بردن از بنیامین نتانیاهو او را تندرو خواند که به دنبال تداوم جنگ است و از تبعات تداوم بسته بودن تنگه هرمز در صورت عدم توافق ایران و آمریکا رفت. اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ تنگه هرمز ویدیو کنترل تنگه هرمز مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا بنیامین نتانیاهو
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