نبض خبر
هشدار ترامپ درباره تبعات تداوم بسته بودن تنگه هرمز + زیرنویس
دونالد ترامپ بدون اسم بردن از بنیامین نتانیاهو او را تندرو خواند که به دنبال تداوم جنگ است و از تبعات تداوم بسته بودن تنگه هرمز در صورت عدم توافق ایران و آمریکا رفت. اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ تنگه هرمز ویدیو کنترل تنگه هرمز مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا بنیامین نتانیاهو
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