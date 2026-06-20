عکس: دیدار سرلشکر عبداللهی با خانواده شهید پاکپور
سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در دیدار با خانواده شهید پاکپور، فرمانده فقید کل سپاه: این شهید در بنیانگذاری یگانهای زرهی سپاه، تحولآفرینی در نیروی زمینی سپاه، ایجاد امنیت پایدار در شمالغرب و جنوبشرق نقش بینظیری داشت.
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