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کد خبر: ۱۳۸۰۳۵۳
بازدید: ۱۲۳۴

عکس: دیدار سرلشکر عبداللهی با خانواده شهید پاکپور

سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در دیدار با خانواده شهید پاکپور، فرمانده فقید کل سپاه: این شهید در بنیان‌گذاری یگان‌های زرهی سپاه، تحول‌آفرینی در نیروی زمینی سپاه، ایجاد امنیت پایدار در شمال‌غرب و جنوب‌شرق نقش بی‌نظیری داشت.

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برچسب‌ها:
تک عکس سرلشکر عبداللهی دیدار شهید پاکپور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.