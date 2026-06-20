بازداشت لیدرهای خرابکاری خیابانی

وزارت اطلاعات اعلام کرد: «سه لیدر میدانی و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی - صهیونی در استان ایلام شناسایی و بازداشت شدند. این سه لیدر به نام‌های «مراد-ع»، «مهدی-ک» و «رضا-ف» از اراذل و اوباش سابقه‌دار شهرهای ایلام، ملکشاهی و سرابله بودند و در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ با تخریب و آتش زدن اموال و اماکن عمومی و تیراندازی، تصویربرداری و نمادسازی امنیت را از مردم گرفته بودند اما توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عملیات پیچیده شناسایی و بازداشت شدند. از لیدرهای بازداشت شده ۳ قالب TNT، یک قبضه کلاشنیکف و شمار زیادی سلاح سرد کشف و ضبط شده‌. وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت‌خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@ با تیک آبی گزارش کنند.»