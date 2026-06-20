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کد خبر:۱۳۸۰۳۳۷
کد خبر:۱۳۸۰۳۳۷
6675 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد

محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری که رسماً مسعود پزشکیان رئیس جمهور را با تعبیر «آقای رئیس‌جمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» تهدید به ترور کرد، با انتشار ویدیویی این حرکتش را ابراز احساسات خواند و گفت تهدید به ترور نکرده است! او همچنین سعی کرده با حمله به بی بی سی و اینترنشنال که قاعدتاً از تهدید به ترور رئیس جمهور کمال بهره برداری را می‌کنند، پوشش برای خودش درست کند. نکته قابل تامل اینکه این ویدیو نشان می‌دهد هنوز دستگیر نشده است و برخوردی با او نشده است. ویدیوی تازه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ترور شروط رهبری مسعود پزشکیان مداح
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ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶۴
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
36
پاسخ
راست میگه ... حرفای اینارو جدی نگیرید. منظورش همین بود
رابین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
46
پاسخ
شما و امثال دایه های مهربانتر از مادر اگه جلوی دهانشان را بگیرند .. اول فکر کنند سپس حرف بزنن ما پیروز خواهیم شد
وقتی نماینده مجلس اینجوری حرف بزنه
مداح هم دنباله روی می کنه دیگه
بابا یه خورده از مداحان دیگه یاد بگیرین.. که همه اش میگن وحدت .. وحدت .. وحدت امثال حاج آقا طاهری ، مطیعی ، رسولی و ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بستگی داره تعریف ادما از وحدت چی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
48
پاسخ
این حرف هایی که زدی مال حاشیه است اصل قضیه را فراموش کردی پس کو عذر خواهی از ملت ایران و رهبری و رئیس جمهور ؟ تا وقتی عذر خواهی نکنی یعنی از چرندیاتی که گفتی توبه نکردی ؟ و باید با شما برخورد قاطع انجام شود تا برای بقیه گروهتان درس عبرت شوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
65
پاسخ
تهدید به ترور یکی از سران کشور حداقل باید حکم جلبش بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
10
69
پاسخ
تو اصلا بیجا میکنی در مسائل سیاسی که در ان سر رشته نداری دخالت و اظهار نظر میکنی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
9
43
پاسخ
میخواسته دیده بشه جدی نگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
58
7
پاسخ
خجالت بکشید مگر هر کس خرفی زد باید دستگیر شود .مصادیق جرم در قانون مجازات اسلامی مشخص است . شما گشتی در خیابانها بزنید ببینید در تابستان چه خبر است جرات دارید بگویید بر اساس قانون مصوب مجلس که بعض موارد مصداق دقیق جرم فسق وفجور است تقاضای دستگیری بنمایید ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
جرم تهدید لفظی به عنوان یکی از مصادیق جرم تهدید، در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات محکوم خواهد شد»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
82
13
پاسخ
درود به این مداح شریف
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
10
38
پاسخ
سلام. از دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم قوه قضائیه انتظار میرود ورود کنند تا عده ای ساده لوح وحدت شکل گرفته را خدشه دار ننمایند. زنده باد امام خامنه ای
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
39
پاسخ
پدر چه کسی را می خواستی دربیاری؟
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