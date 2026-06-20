ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد

محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری که رسماً مسعود پزشکیان رئیس جمهور را با تعبیر «آقای رئیس‌جمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» تهدید به ترور کرد، با انتشار ویدیویی این حرکتش را ابراز احساسات خواند و گفت تهدید به ترور نکرده است! او همچنین سعی کرده با حمله به بی بی سی و اینترنشنال که قاعدتاً از تهدید به ترور رئیس جمهور کمال بهره برداری را می‌کنند، پوشش برای خودش درست کند. نکته قابل تامل اینکه این ویدیو نشان می‌دهد هنوز دستگیر نشده است و برخوردی با او نشده است. ویدیوی تازه را می‌بینید.