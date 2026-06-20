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ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری که رسماً مسعود پزشکیان رئیس جمهور را با تعبیر «آقای رئیسجمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» تهدید به ترور کرد، با انتشار ویدیویی این حرکتش را ابراز احساسات خواند و گفت تهدید به ترور نکرده است! او همچنین سعی کرده با حمله به بی بی سی و اینترنشنال که قاعدتاً از تهدید به ترور رئیس جمهور کمال بهره برداری را میکنند، پوشش برای خودش درست کند. نکته قابل تامل اینکه این ویدیو نشان میدهد هنوز دستگیر نشده است و برخوردی با او نشده است. ویدیوی تازه را میبینید.
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶۴
انتشار یافته: ۱۵
شما و امثال دایه های مهربانتر از مادر اگه جلوی دهانشان را بگیرند .. اول فکر کنند سپس حرف بزنن ما پیروز خواهیم شد
وقتی نماینده مجلس اینجوری حرف بزنه
مداح هم دنباله روی می کنه دیگه
بابا یه خورده از مداحان دیگه یاد بگیرین.. که همه اش میگن وحدت .. وحدت .. وحدت امثال حاج آقا طاهری ، مطیعی ، رسولی و ....
وقتی نماینده مجلس اینجوری حرف بزنه
مداح هم دنباله روی می کنه دیگه
بابا یه خورده از مداحان دیگه یاد بگیرین.. که همه اش میگن وحدت .. وحدت .. وحدت امثال حاج آقا طاهری ، مطیعی ، رسولی و ....
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این حرف هایی که زدی مال حاشیه است اصل قضیه را فراموش کردی پس کو عذر خواهی از ملت ایران و رهبری و رئیس جمهور ؟ تا وقتی عذر خواهی نکنی یعنی از چرندیاتی که گفتی توبه نکردی ؟ و باید با شما برخورد قاطع انجام شود تا برای بقیه گروهتان درس عبرت شوی
تو اصلا بیجا میکنی در مسائل سیاسی که در ان سر رشته نداری دخالت و اظهار نظر میکنی.
خجالت بکشید مگر هر کس خرفی زد باید دستگیر شود .مصادیق جرم در قانون مجازات اسلامی مشخص است . شما گشتی در خیابانها بزنید ببینید در تابستان چه خبر است جرات دارید بگویید بر اساس قانون مصوب مجلس که بعض موارد مصداق دقیق جرم فسق وفجور است تقاضای دستگیری بنمایید ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
سلام. از دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم قوه قضائیه انتظار میرود ورود کنند تا عده ای ساده لوح وحدت شکل گرفته را خدشه دار ننمایند. زنده باد امام خامنه ای