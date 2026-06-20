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مصوبه جدید فدراسیون فوتبال

براساس مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سهمیه بازیکنان خارجی تیم‌های حاضر در لیگ برتر کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۳۶
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مصوبه جدید فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز (شنبه) تشکیل جلسه داد و درباره مسائل مختلفی از جمله ۱۸ تیمش شدن لیگ برتر در فصل آینده و زمان نقل‌و‌انتقالات تابستانی تصمیم‌گیری کرد.

یکی از مصوبات دیگر و مهم جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مربوط به بازیکنان خارجی بود. بر این اساس سهمیه بازیکنان خارجی برای باشگاه‌ها که در فصل گذشته ۱+۷ بود، به ۴ بازیکن کاهش یافت.

این مصوبه البته یک استثنا دارد؛ اگر باشگاهی در فصل گذشته بیش از چهار بازیکن خارجی در اختیار داشته و این بازیکنان برای فصل آینده خود قرارداد دارند، استفاده از آنها بلامانع خواهد بود. در غیر اینصورت اگر قرارداد بازیکن خارجی تمام شده باشد، برای تمدید قرارداد تابع مصوبه جدید خواهد بود. بدین ترتیب باشگاه‌هایی که بیش از ۴ بازیکن خارجی دارای قرارداد در تیم خود دارند می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما اگر کمتر از این تعداد دارند، سقف مجاز ۴ نفر است.

از دیگر نکات، این است که پیش‌تر باید حتما یک بازیکن آسیایی در بین نفرات خارجی می‌بود (۱+۷)، اما در مصوبه جدید الزامی به آسیایی بودن یک بازیکن وجود ندارد.

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