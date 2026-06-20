عکس: خانه تاریخی حسن‌زاده؛ میراثی گرانبها که در انتظار دستان نجات‌بخش است

خانه تاریخی حسن‌زاده در قلب محله سراب مشهد، گنجینه‌ای ارزشمند از تلفیق معماری قاجار و پهلوی است که اکنون به دلیل بی‌توجهی و فرسودگی، در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، نه تنها یک بنای قدیمی، بلکه تکه‌ای از هویت تاریخی شهر است که صیانت از آن، وظیفه‌ای انکارناپذیر برای مسئولان و جامعه فرهنگی محسوب می‌شود تا پیش از آنکه این صفحه از تاریخ مشهد برای همیشه بسته شود، چاره‌ای فوری برای مرمت و حفظ آن اندیشیده شود.