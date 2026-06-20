صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لیگ برتر فوتبال هجده تیمی شد!

سازمان لیگ همراه با فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت رقابت‌های فصل آینده به صورت ۱۸ تیمی برگزار شود تا پس از گذشت یک دهه دوباره لیگ برتر به این فرمت برگردد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۱۳
| |
962 بازدید
|
۱
لیگ برتر فوتبال هجده تیمی شد!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سرنوشت این فصل فوتبال ایران سرانجام بعد از حدود چهار ماه کش و قوس مشخص شد و سازمان لیگ همراه با فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت رقابت‌های فصل آینده به صورت ۱۸ تیمی برگزار شود تا پس از گذشت یک دهه دوباره لیگ برتر به این فرمت برگردد.

این در حالی است که لیگ برتر خلیج فارس در این فصل بعد از گذشت ۲۳ هفته فریز شد و باوجود بازگشت کشور به شرایط عادی هم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نتوانستند در فروردین و اردیبهشت ماه ادامه لیگ را برگزار کنند تا برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر، فصل نیمه تمام بماند.

در جدول حال حاضر، تیمهای استقلال و تراکتور و سپاهان در رتبه اول تا سوم حضور دارند و در صورت صدور حکم کمیته استیناف، گل‌گهر نیز هم امتیاز با سپاهان در رتبه سوم قرار خواهد گرفت تا یک دستاورد بزرگ را برای خود رقم بزند.

با این حال اما بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ما، فصل در حالی ۱۸ تیمی خواهد شد که فرمت جدید برای تیمهای سقوط کننده و صعود کننده تعیین شده و قرار است یک پلی اف دیگر نیز علاوه بر پلی اف آسیایی برگزار شود.

با تصمیم فدراسیون فوتبال تصمیم بر این است که تیمهای اول و دوم لیگ یک به صورت مستقیم به لیگ برتر صعود کنند و تیم سوم هم در بازی پلی اف شانس خود را برای صعود به لیگ برتر امتحان کند. به این ترتیب سایپا و صنعت نفت و… هم به یکباره شانس صعود خواهند داشت.

بر این اساس بازی پلی اف بین تیم سوم لیگ یک و تیم آخر لیگ برتر که مس رفسنجان است، برگزار خواهد شد. البته هنوز این تصمیم اعلام نشده اما هیئت رییسه آن را اتخاذ کرده تا تیم مجتبی جباری در معرض یک مسابقه مرگ و زندگی قرار بگیرد.

با نیمه تمام ماندن مسابقات، رقابت‌های این فصل لیگ برتر بدون تعیین قهرمان به کار خود خاتمه خواهند داد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال ایران لیگ برتر سازمان لیگ تابناک ورزشی
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهاجم سپاهان از این تیم جدا شد
اعلام زمان نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر
تصویر تمرین امروز تیم ملی در فضایی پرانرژی
صعود آمریکا قطعی شد؛ غافلگیری استرالیا با گل‌به‌خودی
صدرنشینی مراکش با زودهنگام‌ترین گل جام؛ از پا درآمدن اسکاتلند با تک غرش شیرهای اطلس
شایعات علیه پروژه شکست خورده‌ی حدادی؛ اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس؟
تصاویر برگزیده نیویورک‌تایمز از جام‌جهانی
تیم ملی ایران مظلوم‌ترین تیم جام‌جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
2
پاسخ
کجا مصوب شده که بدون تعیین قهرمان لیگ پایان می پذیرد چرا آرزوهای خودتون رو به عنوان مصوبه نشر میدید قهرمان لیگ بالاترین امتیاز تا پایان مسابقات برگزار شده است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n57
tabnak.ir/005n57