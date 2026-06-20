لیگ برتر فوتبال هجده تیمی شد!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سرنوشت این فصل فوتبال ایران سرانجام بعد از حدود چهار ماه کش و قوس مشخص شد و سازمان لیگ همراه با فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت رقابت‌های فصل آینده به صورت ۱۸ تیمی برگزار شود تا پس از گذشت یک دهه دوباره لیگ برتر به این فرمت برگردد.

این در حالی است که لیگ برتر خلیج فارس در این فصل بعد از گذشت ۲۳ هفته فریز شد و باوجود بازگشت کشور به شرایط عادی هم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نتوانستند در فروردین و اردیبهشت ماه ادامه لیگ را برگزار کنند تا برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر، فصل نیمه تمام بماند.

در جدول حال حاضر، تیمهای استقلال و تراکتور و سپاهان در رتبه اول تا سوم حضور دارند و در صورت صدور حکم کمیته استیناف، گل‌گهر نیز هم امتیاز با سپاهان در رتبه سوم قرار خواهد گرفت تا یک دستاورد بزرگ را برای خود رقم بزند.

با این حال اما بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ما، فصل در حالی ۱۸ تیمی خواهد شد که فرمت جدید برای تیمهای سقوط کننده و صعود کننده تعیین شده و قرار است یک پلی اف دیگر نیز علاوه بر پلی اف آسیایی برگزار شود.

با تصمیم فدراسیون فوتبال تصمیم بر این است که تیمهای اول و دوم لیگ یک به صورت مستقیم به لیگ برتر صعود کنند و تیم سوم هم در بازی پلی اف شانس خود را برای صعود به لیگ برتر امتحان کند. به این ترتیب سایپا و صنعت نفت و… هم به یکباره شانس صعود خواهند داشت.

بر این اساس بازی پلی اف بین تیم سوم لیگ یک و تیم آخر لیگ برتر که مس رفسنجان است، برگزار خواهد شد. البته هنوز این تصمیم اعلام نشده اما هیئت رییسه آن را اتخاذ کرده تا تیم مجتبی جباری در معرض یک مسابقه مرگ و زندگی قرار بگیرد.

با نیمه تمام ماندن مسابقات، رقابت‌های این فصل لیگ برتر بدون تعیین قهرمان به کار خود خاتمه خواهند داد.