عکس: جشن ملی اردنی‌ها در تئاتر رومی امان

تیم ملی فوتبال اردن با پایان دادن به ۴۰ سال انتظار، نخستین حضور تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را تجربه کرد. در جریان آغاز مسابقات این تیم مقابل اتریش، هزاران هوادار اردنی در تئاتری با قدمت ۲۰۰۰ سال در مرکز شهر امان گرد هم آمدند تا در فضایی نمادین، تیم ملی فوتبال خود را تشویق کنند؛ رویدادی که با حضور نخست‌وزیر اردن به یک جشن ملی بدل شد.