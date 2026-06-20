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کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۷
بازدید: ۱۳۹۱

عکس: جشن ملی اردنی‌ها در تئاتر رومی امان

تیم ملی فوتبال اردن با پایان دادن به ۴۰ سال انتظار، نخستین حضور تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را تجربه کرد. در جریان آغاز مسابقات این تیم مقابل اتریش، هزاران هوادار اردنی در تئاتری با قدمت ۲۰۰۰ سال در مرکز شهر امان گرد هم آمدند تا در فضایی نمادین، تیم ملی فوتبال خود را تشویق کنند؛ رویدادی که با حضور نخست‌وزیر اردن به یک جشن ملی بدل شد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی تیم ملی فوتبال اردن تئاتر رومی شهر امان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.