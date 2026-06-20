عکس: برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات پاراشنا قهرمانی کشور در تهران
بیست و نهمین دوره رقابتهای پاراشنا قهرمانی کشور، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره «شهدای جنگ رمضان» و تحت نظارت کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC)، روز جمعه ۲۹ خرداد در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. این مسابقات که از رویدادهای مهم تقویم ورزشی جانبازان و توانیابان کشور محسوب میشود، با حضور ورزشکاران برجسته این رشته به انجام رسید.
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