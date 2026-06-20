صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۱
بازدید: ۸۹۷

عکس: برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات پاراشنا قهرمانی کشور در تهران

بیست و نهمین دوره رقابت‌های پاراشنا قهرمانی کشور، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره «شهدای جنگ رمضان» و تحت نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC)، روز جمعه ۲۹ خرداد در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. این مسابقات که از رویدادهای مهم تقویم ورزشی جانبازان و توان‌یابان کشور محسوب می‌شود، با حضور ورزشکاران برجسته این رشته به انجام رسید.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی مسابقات پاراشنا قهرمانی کشور شهدای جنگ رمضان مجموعه ورزشی آزادی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.