وزیر کشور پاکستان وارد مشهد شد
هواپیمای حامل وزیر کشور پاکستان که به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به کشورمان سفر کرده است، در مشهد به زمین نشست.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۹۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیش از ظهر شنبه هواپیمای حامل وزیر کشور پاکستان که به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به کشورمان سفر کرده است، در مشهد به زمین نشست.
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