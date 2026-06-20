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کد خبر: ۱۳۸۰۲۹۴
بازدید: ۱۹۰۶
نظرات: ۶

عکس: فرمان کیم جونگ اون برای جهش در تولید موشک‌های استراتژیک

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان بازدید از یکی از تأسیسات کلیدی صنایع نظامی این کشور، ضمن نظارت بر روند ساخت تسلیحات استراتژیک، دستور صریحی برای افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید موشک صادر کرد. این اقدام در راستای راهبرد پیونگ‌یانگ برای تقویت توان نظامی و دفاعی این کشور صورت گرفته است.

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برچسب‌ها:
تک عکس کیم جونگ اون موشک‌های استراتژیک رهبر کره شمالی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Sweden
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
احستا بر این مرد دانا و عاقل
پاسخ
8
3
ناشناس
Sweden
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
درور بر این مرد استوار و وطن پرست
پاسخ
9
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
بیمار روانی
پاسخ
2
5
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
مرد راکتی
پاسخ
2
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
چرا احساس خطر کرده؟!
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
فرمون سیاست کشور رو از اصلاح طلبان بگیرید ،وسط دو سری مذاکرات به کشور حمله کردند و هر بار مسوولین طراز اول رو ترور کردند
پاسخ
3
1