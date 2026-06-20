عکس: فرمان کیم جونگ اون برای جهش در تولید موشک‌های استراتژیک

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان بازدید از یکی از تأسیسات کلیدی صنایع نظامی این کشور، ضمن نظارت بر روند ساخت تسلیحات استراتژیک، دستور صریحی برای افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید موشک صادر کرد. این اقدام در راستای راهبرد پیونگ‌یانگ برای تقویت توان نظامی و دفاعی این کشور صورت گرفته است.