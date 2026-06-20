4 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک قاب +عکس
سران سابق و زنده آمریکا در کنار هم حاضر شدند و عکس یادگاری گرفتند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، جو بایدن ، باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون به همراه همسران خود در مراسم افتتاح مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما در شیکاگو حاضر شدند.
شماری از سیاستمداران، ورزشکاران و دیگر چهرههای شناخته شده بینالمللی در این مراسم حضور داشتند.
چهار رئیسجمهور پیشین آمریکا که هماکنون در قید حیات هستند، در فاصله سالهای ۱۹۹۳ تاکنون بر کاخ سفید ریاست کردهاند. این افراد شامل بیل کلینتون (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱)، جورج دبلیو بوش (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹)، باراک اوباما (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) و دونالد ترامپ (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ و از ۲۰۲۵ تاکنون) هستند. همچنین جو بایدن نیز که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رئیسجمهور آمریکا بود، در قید حیات است.
در مراسم افتتاح بنیاد اوباما، دونالد ترامپ رئیس سابق و فعلی، حضور نداشت.