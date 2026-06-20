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4 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک قاب +عکس

دونالد ترامپ هم به دلیل غیبت و هم به دلیل اینکه هیچ یک از سخنرانان یا اجراکنندگان از او نامی نبردند، بسیار مورد توجه قرار گرفت. ترامپ در ماه فوریه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی، این مرکز ۸۵۰ میلیون دلاری را "فاجعه کامل" نامید.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۹۰
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2796 بازدید
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۵

4 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک قاب +عکس

سران سابق و زنده آمریکا در کنار هم حاضر شدند و عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، جو بایدن ، باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون به همراه همسران خود در مراسم افتتاح مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما در شیکاگو حاضر شدند.

شماری از سیاستمداران، ورزشکاران و دیگر چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در این مراسم حضور داشتند.
 
چهار رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که هم‌اکنون در قید حیات هستند، در فاصله سال‌های ۱۹۹۳ تاکنون بر کاخ سفید ریاست کرده‌اند. این افراد شامل بیل کلینتون (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱)، جورج دبلیو بوش (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹)، باراک اوباما (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) و دونالد ترامپ (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ و از ۲۰۲۵ تاکنون) هستند. همچنین جو بایدن نیز که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور آمریکا بود، در قید حیات است.

در مراسم افتتاح بنیاد اوباما، دونالد ترامپ رئیس سابق و فعلی، حضور نداشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
19
پاسخ
چهار ابر جنایت کار تاریخ در یک قاب عکس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
البته چهار احمق درست تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
16
پاسخ
مرده شور همشونو ببرن!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
9
پاسخ
چهار کله پوک . کاشکی کله پوک اعظم ترامپ هم بود میشدن 5 کله پوک !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
3
پاسخ
۴ جنایتکار
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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