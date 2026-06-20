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کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۸
بازدید: ۱۹۵۸
نظرات: ۱

عکس: حملات وحشیانه و پیاپی رژیم صهیونیستی یه جنوب لبنان از صبح امروز

شبکه‌های خبری از تداوم حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف در جنوب لبنان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش «الجزیره»، دست‌کم ۴ حمله هوایی شهر «النبطیه» و شهرک «النبطیه الفوقه» را هدف قرار داده است. هم‌زمان، شبکه «المیادین» نیز از وقوع یک حمله هوایی به شهرستان «صور» خبر می‌دهد که حاکی از گسترش دامنه عملیات هوایی در این مناطق است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تک عکس رژیم صهیونیستی حملات هوایی اسرائیل جنوب لبنان النبطیه شهرستان صور
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حمله اسرائیل به جنوب لبنان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹
ایران باید برای دفاع از حزب الله وارد عمل شود.
پاسخ
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