عکس: حملات وحشیانه و پیاپی رژیم صهیونیستی یه جنوب لبنان از صبح امروز
شبکههای خبری از تداوم حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف در جنوب لبنان خبر میدهند. بر اساس گزارش «الجزیره»، دستکم ۴ حمله هوایی شهر «النبطیه» و شهرک «النبطیه الفوقه» را هدف قرار داده است. همزمان، شبکه «المیادین» نیز از وقوع یک حمله هوایی به شهرستان «صور» خبر میدهد که حاکی از گسترش دامنه عملیات هوایی در این مناطق است.
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