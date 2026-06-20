نبض خبر
بعضی افراد در دفتر رهبری اجازه نمیدادند هر مطلبی به اطلاع ایشان برسد
محمد حسین خوشوقت فرزند آیت الله خوشوقت برادر همسر حجت الاسلام سید مصطفی خامنهای فرزند رهبر شهید انقلاب در گفتوگویی با تایید اینکه بعضی افراد بودند که در دفتر رهبری با انگیزههای مختلف اجازه نمیدادند هر مطلبی به اطلاع ایشان برسد یا هرکسی بتواند خدمت ایشان برسد و طرح مشکل بکند، گفت: «اما این طور هم نبود که آن افراد در دفتر رهبری نمیخواستند، ایشان هم عملاً محروم بودند از ارتباط و تماس با جریانهای مختلف یا افراد مختلف در جامعه. نه. خود ایشان کانالهایی ایجاد میکردند برای اینکه ارتباط داشته باشند و اطلاعات لازم به ایشان برسند... و ایشان سعی میکردند کانالیزه نباشند...» روایت خوشوقت را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر آیت الله سید علی خامنه ای ویدیو کانالیزه کردن رهبری دفتر رهبر انقلاب محمد حسین خوشوقت
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چرا ايشان از جزييات دفتر رهبري مطلع است ؟ مگر ايشان مسئوليتي در دفتر داشته اند ؟
انشاالله که دردوران ایشان شاهد انسجام و وحدت ملی قوی بین مردم و مسئولان باشیم وهمه برای کشور فداکاری کنیم