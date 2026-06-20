محمد حسین خوشوقت فرزند آیت الله خوشوقت برادر همسر حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای فرزند رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگویی با تایید اینکه بعضی افراد بودند که در دفتر رهبری با انگیزه‌های مختلف اجازه نمی‌دادند هر مطلبی به اطلاع ایشان برسد یا هرکسی بتواند خدمت ایشان برسد و طرح مشکل بکند، گفت: «اما این طور هم نبود که آن افراد در دفتر رهبری نمی‌خواستند، ایشان هم عملاً محروم بودند از ارتباط و تماس با جریان‌های مختلف یا افراد مختلف در جامعه. نه. خود ایشان کانال‌هایی ایجاد می‌کردند برای اینکه ارتباط داشته باشند و اطلاعات لازم به ایشان برسند... و ایشان سعی می‌کردند کانالیزه نباشند...» روایت خوشوقت را می‌بینید و می‌شنوید.