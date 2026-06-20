حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد روحانی جنجالی در یک هیات گفت: «...خیلی بیانیه امشب آقا تلخ بود. دیشب گفتم من خیلی عصبانی هستی، چیزی نگو. من هیچ چیزی نمی‌گم الان... فقط یک چیزی می گم. اون آقامون رو (شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای) همین جور اینقدر غریب گذاشتید تا پیرش کردید. بعد هم زیر خرابه‌ها ولش کردید زیر بمبارون. این یکی رو (آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای) نمی ذاریم رو ما... خیلی تلخ بود. کوتاه...» این ویدیو که مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفته را می‌بینید.