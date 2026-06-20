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تعداد بازدید : 3018
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کد خبر:۱۳۸۰۲۳۱
کد خبر:۱۳۸۰۲۳۱
6924 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!

حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد روحانی جنجالی در یک هیات گفت: «...خیلی بیانیه امشب آقا تلخ بود. دیشب گفتم من خیلی عصبانی هستی، چیزی نگو. من هیچ چیزی نمی‌گم الان... فقط یک چیزی می گم. اون آقامون رو (شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای) همین جور اینقدر غریب گذاشتید تا پیرش کردید. بعد هم زیر خرابه‌ها ولش کردید زیر بمبارون. این یکی رو (آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای) نمی ذاریم رو ما... خیلی تلخ بود. کوتاه...» این ویدیو که مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفته را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمد انجوی نژاد ویدیو مداح توافق ایران و آمریکا آیت الله سید مجتبی خامنه ای ترور رهبر انقلاب شهادت رهبر انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
23
205
پاسخ
امیوار بودیم کم کم بساط مداح ها در این کشور جمع بشه ولی گویا اینها هر روز وقیح تر می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
15
172
پاسخ
خدا شفات بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تو به شفا گرفتن محتاج تری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
138
پاسخ
با درج این خبرها افراد رو مطرح و بزرگ نکنید.
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
38
35
پاسخ
بابا این همه جو ندید
کجاش حرف یدی زد
البته تابناک هم با تیتر زدنش خودش به جو دامن میزنه.
اگه ایشون می شناختید نمی گفتید جنجالی
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
86
پاسخ
این جماعت متوجه نمی‌شوند ، که کشور در چه وضعیتی دشواری قرار دارد. همش میگن جنگ.و تا ایران رو به سرنوشت غزه دچار نکنند, ول کن ماجرا نیستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
کسی نمیگه جنگ، وضعیت دشوار ما با مدیریت ضعیف و جنگ هم در زمان مذاکره بود ..
غزه گفته بود جنگ؟؟؟
Hamed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
81
پاسخ
صدا و سیما تا مملکت رو به روز سیاه نندازه آروم نمیشینه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
آخی بمیرم برای دولت خدمتگذار که هیچی دستش نیست و روزگار سفیدی بهمون تحویل داده
شماها گه میگین تلویزیون نگاه نمیکنین
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
همین طوری قضاوت نکنید
این ویدئو اصلا از تلویزیون پخش نشده!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اسرائیلی علن تهدید اتمی میکنه اینجا میترسید یک مداح چیزی بگه
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
23
7
پاسخ
حرف حق است.ازخون آقامون نمی گذریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
9
پاسخ
عجب مملکتی درست کردید .
این میکروفون ها شده مثل ساج نون هرچه حرف بی پایه بشه بزنی بهتر میچسبه .داغ داغ است این حرفها هیج کدام به درد جامعه نمیخورد وکسی هم خریدار این ها نیست .
درکف زمین الان همه چیز سرد وبی روح است .
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