نبض خبر
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمیگذاریم!
حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد روحانی جنجالی در یک هیات گفت: «...خیلی بیانیه امشب آقا تلخ بود. دیشب گفتم من خیلی عصبانی هستی، چیزی نگو. من هیچ چیزی نمیگم الان... فقط یک چیزی می گم. اون آقامون رو (شهید آیت الله سید علی خامنهای) همین جور اینقدر غریب گذاشتید تا پیرش کردید. بعد هم زیر خرابهها ولش کردید زیر بمبارون. این یکی رو (آیت الله سید مجتبی خامنهای) نمی ذاریم رو ما... خیلی تلخ بود. کوتاه...» این ویدیو که مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفته را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر محمد انجوی نژاد ویدیو مداح توافق ایران و آمریکا آیت الله سید مجتبی خامنه ای ترور رهبر انقلاب شهادت رهبر انقلاب
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غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۳
امیوار بودیم کم کم بساط مداح ها در این کشور جمع بشه ولی گویا اینها هر روز وقیح تر می شوند
خدا شفات بده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بابا این همه جو ندید
کجاش حرف یدی زد
البته تابناک هم با تیتر زدنش خودش به جو دامن میزنه.
اگه ایشون می شناختید نمی گفتید جنجالی
کجاش حرف یدی زد
البته تابناک هم با تیتر زدنش خودش به جو دامن میزنه.
اگه ایشون می شناختید نمی گفتید جنجالی
این جماعت متوجه نمیشوند ، که کشور در چه وضعیتی دشواری قرار دارد. همش میگن جنگ.و تا ایران رو به سرنوشت غزه دچار نکنند, ول کن ماجرا نیستند.
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ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
غزه گفته بود جنگ؟؟؟
صدا و سیما تا مملکت رو به روز سیاه نندازه آروم نمیشینه!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
شماها گه میگین تلویزیون نگاه نمیکنین
علی| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این ویدئو اصلا از تلویزیون پخش نشده!!!
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰