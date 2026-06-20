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کد خبر:۱۳۸۰۲۲۴
کد خبر:۱۳۸۰۲۲۴
26603 بازدید
نظرات: ۱۲۷
نبض خبر

ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!

محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری از بالای منبر مسعود پزشکیان رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی را تهدید به ترور کرد و گفت: «آقای رئیس‌جمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» در واکنش به این تهدید سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نوشت: «خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری می‌کند که پسند دشمن است. فرد گستاخی، رئیس‌جمهور شجاع و جان‌فدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت می‌کنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بی‌پروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.» ویدیوی تهدید این مداح را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ترور شروط رهبری مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۰
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۱۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
37
455
پاسخ
این ها شورش را درآورده اند
چرا با آنها برخورد نمیشود
خوارج زمان
پاسخ ها
ناشناس
| Belgium |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
دکان دو نبش مداحی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مگه آزادی بیان نیست؟
ناشناس
| Cyprus |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بساط این اقلیت سوپر انقلابی بی خرد و‌گنده گو باید جمع بشه. از جمله صدا و سیما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
در پاسخ به ناشناس ۰۹:۳۷ ، خودت می گی آزادی بیان، آزادی بیان یعنی تفکر ، اندیشه نه تیغ کشی یا چاقوکشی، فرق اندیشیدن و نقد کردن با تهدید از زمین تا آسمان.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ازادی بیان؟ جدی گفتی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این که کارش اشتباه بوده و باید برخورد بشه
دلیلی هم نداره طباطبایی بخواد اینقدر بزرگش کنه، یه چیزی گفته و باید جوابگو باشه
کاش همینقدر که میگین واقعا برای شهدا هم غیرت داشتین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
خوب گفته دمش گرم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
|۰۹:۳۷
تهدید به قتل رئیس جمهور میشه آزادی بیان؟ فکر هم میکنی یا فقط حرف میزنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
هیچکارش نمیکنند
حالا ببینید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این کار درست رو که باید زمان روحانی انجامش میدادیم. حالا الان چه فرقی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حرف درستی زده اتفاقا. گفته اگه شروط رهبری محقق نشه. اگه شروط رهبری محقق شه که تز پزشکیان گل تر نداریم اصلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
26
353
پاسخ
این نفرت پراکنی بسیار خطرناک است. ولی بنظر می رسد این مداح به دنبال مطرح شدن باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Norway |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
خیر طبق دستور کار می کند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مداحی را چه به سیاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
لایک برای ناشناس 10:20
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ای جماعت نمک نشناس
پزشکیان نبود
معلوم نبود چه پیش می آمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
27
375
پاسخ
خجالت آوره! منتظریم عملکرد قوه قضاییه و دادستان رو ببینیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
قوه قضاییه بهتره دزدها و وطن فروشها را بگیره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تغاری بشکند،
ماستی بریزد،
جهان گردد به کام کاسه لیسان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
پشتش گرمه
مادر ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
25
293
پاسخ
اره باید با این مردک برخورد بشه خجالت نمی کشن مگه مملکت صاحب نداره که این مردک به اصطلاح مداح به شخص دوم مملکت توهین می کنه به نظرم اقایون و خانم های در خیابان هم فعلا به عزاداری بپردازند مثل لینکه مداح ها ناراحتن و دوست ندارن به خیابان برن
حتما حتما باید بایت افراد که همش در حال توهین به ریس چمهور منتخب هستند حتما برخورد بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
23
284
پاسخ
شمارو باید با ذلت زندانی کنند که ارزش و جایگاه خودت رو بدونی
اینجور لحن برای مداح اهل بیت نیست برای اراذل اوباشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
داداش اینها از قبل برنامه ریزی شدست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حرف درستی زده اتفاقا، گفته اگه شروط رهبری محقق نشه. اگه شروط رهبری محقق بشه دمش هم گرم ماچش هم میکنیم
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
22
268
پاسخ
باعث تاسفه که یک فرد دارای تریبون ( هر چند در جمعی محدود) بخودش اجازه بده اینطور در مورد رییس جمهور یک کشور 90 میلیونی صحبت کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
90 میلیون را از کجات آوردی؟ رییس جمهورتون را ما قبول نداریم.
ناشناس
| Norway |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
کل شما مداح ها را هم ما قبول نداریم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
رئیس جمهور نیازی به قبول داشته شدن توسط هرکسی رو نداره
شما باید احترام بزاری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
۰۹:۴۲
میتونی به نسخه خودتون ک برای ملت میپیچید عمل کنید: بذارید از این مملکت برید
ناشناس
| Germany |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
9.42
پزشکیان رای اکثریت رو اورده و نماینده شما نیاورده . طبق قانو ن اساسی پزشکیان رییس جمهور 90 ملیونه و باید ازو اطاعت کرد . بعدش اون مداح اگر مشکلی باهاش داره بره شکایت کنه . قوه قضا که همون سابقه و عوض نشده .مجلس هم هست و میتونه قانونی استیضاحش کنه.
مگر تگزاس و غرب وحشیه که هرکس بخواد خودش قاضی و مامور مجازات بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
جالبه یه کسایی حرف از رئیس جمهور همه مرذم میزنن که زمان رئیسی دقیقا نقطه مقابل بودن و میگفتن ما این رئیس جمهور رو قبول نداریم
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
به ناشناس ۱۳:۰۳ ، دوست عزیز، زمان مرحوم رییسی، شما کدوم وقت شنیدی که منتقدان ایشون بیان پشت بلندگو ایشون رو تهدید به قتل کنن و بگن پدرتو درمیاریم؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
20
238
پاسخ
چقدر گستاخ و بی تربیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
17
259
پاسخ
مداح ها هم مافیایی شده اند‌ . زیادی که به عده ای بها داده شود نتیجه اش می شود مافیا و گستاخی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تو جزء کدام مافیا هستی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
24
218
پاسخ
واقعا متاسفم مسئولین بیدار شوید اگر جلوی این افراد تند رو و افراطی رو نگیرید شاهد چند قطبی شدن کشور باید باشید که یکی از اهداف دشمنی صهیونی آمریکایی همین تفرقه انداختن و فاصله انداختن بین ملت ایران است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
زیادی جوش نخور
چند قطبی اتفاق افتاده
فعلا گرمیم حالیمون نیست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
19
233
پاسخ
اگر برخورد نشود. یعنی هرکی هرکیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اول کودتاچیها، وطن فروشها، دزدها و ... را بگیرند اعدام کنند بعد اگر تمام شدند بعد فکرش را میکنیم.
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
خوبه شما کاری نیستی آقای ناشناس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مگه نیست
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