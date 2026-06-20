محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری از بالای منبر مسعود پزشکیان رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی را تهدید به ترور کرد و گفت: «آقای رئیس‌جمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» در واکنش به این تهدید سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نوشت: «خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری می‌کند که پسند دشمن است. فرد گستاخی، رئیس‌جمهور شجاع و جان‌فدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت می‌کنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بی‌پروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.» ویدیوی تهدید این مداح را می‌بینید و می‌شنوید.