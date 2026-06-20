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ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما!
محمدعلی بخشی، یک مداح در شهرری از بالای منبر مسعود پزشکیان رییسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی را تهدید به ترور کرد و گفت: «آقای رئیسجمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» در واکنش به این تهدید سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نوشت: «خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری میکند که پسند دشمن است. فرد گستاخی، رئیسجمهور شجاع و جانفدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت میکنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بیپروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.» ویدیوی تهدید این مداح را میبینید و میشنوید.
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غیر قابل انتشار: ۶۰
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۱۲۷
این ها شورش را درآورده اند
چرا با آنها برخورد نمیشود
خوارج زمان
چرا با آنها برخورد نمیشود
خوارج زمان
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
دلیلی هم نداره طباطبایی بخواد اینقدر بزرگش کنه، یه چیزی گفته و باید جوابگو باشه
کاش همینقدر که میگین واقعا برای شهدا هم غیرت داشتین
ناشناس| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تهدید به قتل رئیس جمهور میشه آزادی بیان؟ فکر هم میکنی یا فقط حرف میزنی
ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حالا ببینید
ناشناس| |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این نفرت پراکنی بسیار خطرناک است. ولی بنظر می رسد این مداح به دنبال مطرح شدن باشد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
پزشکیان نبود
معلوم نبود چه پیش می آمد
خجالت آوره! منتظریم عملکرد قوه قضاییه و دادستان رو ببینیم
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ناشناس| |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ماستی بریزد،
جهان گردد به کام کاسه لیسان
ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اره باید با این مردک برخورد بشه خجالت نمی کشن مگه مملکت صاحب نداره که این مردک به اصطلاح مداح به شخص دوم مملکت توهین می کنه به نظرم اقایون و خانم های در خیابان هم فعلا به عزاداری بپردازند مثل لینکه مداح ها ناراحتن و دوست ندارن به خیابان برن
حتما حتما باید بایت افراد که همش در حال توهین به ریس چمهور منتخب هستند حتما برخورد بشه
حتما حتما باید بایت افراد که همش در حال توهین به ریس چمهور منتخب هستند حتما برخورد بشه
شمارو باید با ذلت زندانی کنند که ارزش و جایگاه خودت رو بدونی
اینجور لحن برای مداح اهل بیت نیست برای اراذل اوباشه
اینجور لحن برای مداح اهل بیت نیست برای اراذل اوباشه
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ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
باعث تاسفه که یک فرد دارای تریبون ( هر چند در جمعی محدود) بخودش اجازه بده اینطور در مورد رییس جمهور یک کشور 90 میلیونی صحبت کنه
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ناشناس| |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
شما باید احترام بزاری
ناشناس| |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
میتونی به نسخه خودتون ک برای ملت میپیچید عمل کنید: بذارید از این مملکت برید
ناشناس| |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
پزشکیان رای اکثریت رو اورده و نماینده شما نیاورده . طبق قانو ن اساسی پزشکیان رییس جمهور 90 ملیونه و باید ازو اطاعت کرد . بعدش اون مداح اگر مشکلی باهاش داره بره شکایت کنه . قوه قضا که همون سابقه و عوض نشده .مجلس هم هست و میتونه قانونی استیضاحش کنه.
مگر تگزاس و غرب وحشیه که هرکس بخواد خودش قاضی و مامور مجازات بشه
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
محمد| |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مداح ها هم مافیایی شده اند . زیادی که به عده ای بها داده شود نتیجه اش می شود مافیا و گستاخی.
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ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
واقعا متاسفم مسئولین بیدار شوید اگر جلوی این افراد تند رو و افراطی رو نگیرید شاهد چند قطبی شدن کشور باید باشید که یکی از اهداف دشمنی صهیونی آمریکایی همین تفرقه انداختن و فاصله انداختن بین ملت ایران است.
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ناشناس| |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
چند قطبی اتفاق افتاده
فعلا گرمیم حالیمون نیست
اگر برخورد نشود. یعنی هرکی هرکیه
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ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مجید| |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ناشناس| |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰