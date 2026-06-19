لغو سفر وزیر خارجه ایتالیا به آمریکا در پی بالا گرفتن تنش بین ترامپ و ملونی

دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شده ملونی، نخست وزیر ایتالیا در جریان نشست گروه هفت در شهر اِویان فرانسه برای گرفتن یک عکس یادگاری به او «التماس کرده است.» نخست‌وزیر ایتالیا گفت: «اظهارات ترامپ کاملاً ساختگی و جعلی است. واقعاً نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور آمریکا با متحدانش این‌گونه رفتار می‌کند؛ به هر حال این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. اما ترامپ باید یک چیز را به خاطر بسپارد: ایتالیا و من هرگز التماس نمی‌کنیم. ما همواره سربلند و مقتدریم.» به دنبال این جنجال، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز سفر از پیش برنامه‌ریزی شده خود به میامی آمریکا را به طور کامل لغو کرد.