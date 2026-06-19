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کد خبر:۱۳۸۰۲۱۴
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۴
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نبض خبر

خشم ملونی در پی بالا گرفتن هتاکی ترامپ

دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شده ملونی، نخست وزیر ایتالیا در جریان نشست گروه هفت در شهر اِویان فرانسه برای گرفتن یک عکس یادگاری به او «التماس کرده است.» نخست‌وزیر ایتالیا گفت: «اظهارات ترامپ کاملاً ساختگی و جعلی است. واقعاً نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور آمریکا با متحدانش این‌گونه رفتار می‌کند؛ به هر حال این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. اما ترامپ باید یک چیز را به خاطر بسپارد: ایتالیا و من هرگز التماس نمی‌کنیم. ما همواره سربلند و مقتدریم.» به دنبال این جنجال، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز سفر از پیش برنامه‌ریزی شده خود به میامی آمریکا را به طور کامل لغو کرد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جورجا ملونی دونالد ترامپ ویدیو آمریکا و ایتالیا اجلاس گروه هفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
1
پاسخ
خب
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