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ضرغامی: برخی میخواهند مردم را پایینتر از خود نگه دارند تا حکومت کنند
عزت الله ضرغامی، وزیر دولت پیشین در برنامهای تصویری گفت: «بعثت مردم یعنی مشارکت مردم در رهبری. رفراندوم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. برخی میخواهند مردم را پایینتر از خود نگه دارند تا حکومت کنند؛ قرآن مردمی را که فرعونپروری کنند، فاسق میداند.» اظهارات کامل ضرغامی را میبینید و میشنود.
گزارش خطا
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امثال شما در دروان مدیریت و وزارت خود نگاه دیگری به مردم داشتید
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ناشناس| |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰