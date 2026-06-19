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تعداد بازدید : 436
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کد خبر:۱۳۸۰۲۱۳
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۳
1446 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

ضرغامی: برخی می‌خواهند مردم را پایین‌تر از خود نگه دارند تا حکومت کنند

عزت الله ضرغامی، وزیر دولت پیشین در برنامه‌ای تصویری گفت: «بعثت مردم یعنی مشارکت مردم در رهبری. رفراندوم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. برخی می‌خواهند مردم را پایین‌تر از خود نگه دارند تا حکومت کنند؛ قرآن مردمی را که فرعون‌پروری کنند، فاسق می‌داند.» اظهارات کامل ضرغامی را می‌بینید و می‌شنود.
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برچسب‌ها:
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
14
پاسخ
دقیقا درست است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
10
5
پاسخ
این بنده خدا از رو هم نمیره
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
15
پاسخ
امثال شما در دروان مدیریت و وزارت خود نگاه دیگری به مردم داشتید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
همین اقا وقتی سمتی در مجلس داشت و نگاه از بالا به پایین به مجلسی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
15
پاسخ
فقیر نگه داشتن مردم فکر و نظر درستی نبوده باید اصلاح بشه
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
5
پاسخ
امثال ضرغامی مسیر درست رو پیدا کردند و اگر بخاد اتفاق مثبتی در کشور بیفته راهش همین اصلاح افکار هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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