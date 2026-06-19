En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3025
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۱
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۱
5613 بازدید
نبض خبر

روایت باهنر از پیام معنادار رهبر انقلاب به سید محمد خاتمی

محمدرضا باهنر در مصاحبه‌ای ارسال پیام معنادار رهبر انقلاب به سید محمد خاتمی پس از پیام بیعت خاتمی با رهبری را فاش کرد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدرضا باهنر ویدیو آیت الله سید مجتبی خامنه ای سید محمد خاتمی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...