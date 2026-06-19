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کد خبر:۱۳۸۰۲۱۱
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۱
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بازدید
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
19 June 2026
نبض خبر
روایت باهنر از پیام معنادار رهبر انقلاب به سید محمد خاتمی
محمدرضا باهنر در مصاحبهای ارسال پیام معنادار رهبر انقلاب به سید محمد خاتمی پس از پیام بیعت خاتمی با رهبری را فاش کرد.
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نبض خبر
محمدرضا باهنر
ویدیو
آیت الله سید مجتبی خامنه ای
سید محمد خاتمی
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