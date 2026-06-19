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کد خبر:۱۳۸۰۲۱۰
کد خبر:۱۳۸۰۲۱۰
416 بازدید
نبض خبر

تصاویر آخرین وضعیت تنگه هرمز تحت مدیریت ایران

تصاویر آخرین وضعیت تنگه هرمز تحت مدیریت ایران را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تنگه هرمز ویدیو بازگشایی تنگه هرمز کنترل تنگه هرمز
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