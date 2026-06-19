عکس: «جشنواره قایقهای اژدها» در سراسر چین
همزمان با فرا رسیدن «جشنواره دوانوو» یا همان جشنواره قایقهای اژدها، سراسر چین شاهد برگزاری آیینهای سنتی و مسابقات قایقرانی است؛ رویدادی که هرساله برای بزرگداشت یاد «چو یوآن»، شاعر برجسته دوران باستان، در پنجمین روز از پنجمین ماه تقویم قمری چین گرامی داشته میشود.
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برچسبها:تک عکس جشنواره قایقهای اژدها چین قایقرانی
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