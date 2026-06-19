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مرگ آقای گل سابق فوتبال ایتالیا در ۵۸ سالگی

ایگور پروتی، کاپیتان سابق لیورنو و باشگاه باری امروز در سن ۵۸ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۷
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مرگ آقای گل سابق فوتبال ایتالیا در ۵۸ سالگی

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، خانواده ایگور پروتی، روز جمعه در پستی اینستاگرامی با «اندوهی بی‌کران» اعلام کردند که این مهاجم پیشین، اواخر روز پنجشنبه در ۵۸ سالگی و پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت.

او در دو مقطع حضور خود در باشگاه توسکانی، ۱۲۰ گل به ثمر رساند. در دومین دوره حضورش بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، به لیورنو کمک کرد تا از دسته سوم به سری آ صعود کند.

 باشگاه لیورنو پس از خداحافظی او از فوتبال در سال ۲۰۰۵ - فصلی که در آن به تیم کمک کرد تا در رتبه نهم سری آ قرار بگیرد، پیراهن شماره ۱۰ او را بایگانی کرد.

پروتی همچنین در فصل ۹۶-۱۹۹۵، زمانی که در تیم باری توپ می‌زد، با ۲۴ گل زده به طور مشترک با جوزپه سینیوری عنوان بهترین گلزن سری آ را کسب کرد.

پیکر پروتی در ورزشگاه لیورنو قرار خواهد گرفت تا هواداران بتوانند با او وداع کنند و شهرداری لیورنو نیز اعلام کرده است که در روز برگزاری مراسم تشییع جنازه، عزای عمومی خواهد بود.

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