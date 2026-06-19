نبض خبر
اعتراض تلویحی وزیر خارجه عربستان به ترامپ بابت تنگه هرمز
شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره توافق گفت: «کشتیها آزادانه در حال تردد بودند. هیچ مشکل ایمنی وجود نداشت. هیچ مشکل زیستمحیطی وجود نداشت. هیچ مشکلی وجود نداشت. پس چرا اکنون، در نتیجه یک درگیری، باید ترتیبات جدیدی را که قرار است به آن تحمیل شود، بپذیریم؟ این، به نظر من، منطقی نیست. بنابراین فکر میکنم باید به روشی که قبلاً بود برگردیم، و آن روش به خوبی کار میکرد، و این باید پایان آن باشد.»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود ویدیو توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز عربستان تنگه هرمز ایران
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
قبل از جنگ باید فکرشو میکردید. ایرانیها رو دست کم بگیری همین میشه
بیشتر به ما معترض شده. میخان مفت بری کنن از تنگه. امیدوارم که بدونین چه نعمتی داریم و ازش ساده نگذرین. نمیگم پول بگیرین ولی میتونین شرط بزارین فقط کشورهایی میتونن مفت ازش استفاده کنن که مثلا ده درصد نفتشون رو از ما بخرن یا چیزی مشابه این.
توصیه میشود عربستان وزیر امور خارجه خود را تعویض کند.ایشان از هوش و دانش کافی مناسب یک وزیر امور خارجه برخوردار نیستند
چشم آقای فیصل خان تنگه را برات باز می کنیم به شرطی که هزینه ای که بابت اجازه استفاده پایگاههای آمریکا در خاک کشورت علیه ما دادی به ما بدی
عزیزم تنکه هرمز دیگه به حالت قبل بر نمی گرده اگر خوابی بیدار شو.....................................
جاسم جان نمیشه دیگه خرج داره دود داره کشتیا مانع و علایم کشتیرانی نصب کردیم باید پول بدین رد بشید
قبلا خوب بود. کسی از خاک شما به کشور ما حمله نکرده بود. رهبران ایران ترور نشده بودند و این خوکهای امریکایی این قدر پر رور نشده بودند. ولی حالا این کمترین چیزی هست که میتواند برسر شما بیاید.