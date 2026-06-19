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کد خبر:۱۳۸۰۱۷۸
کد خبر:۱۳۸۰۱۷۸
4136 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

اعتراض تلویحی وزیر خارجه عربستان به ترامپ بابت تنگه هرمز

شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره توافق گفت: «کشتی‌ها آزادانه در حال تردد بودند. هیچ مشکل ایمنی وجود نداشت. هیچ مشکل زیست‌محیطی وجود نداشت. هیچ مشکلی وجود نداشت. پس چرا اکنون، در نتیجه یک درگیری، باید ترتیبات جدیدی را که قرار است به آن تحمیل شود، بپذیریم؟ این، به نظر من، منطقی نیست. بنابراین فکر می‌کنم باید به روشی که قبلاً بود برگردیم، و آن روش به خوبی کار می‌کرد، و این باید پایان آن باشد.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود ویدیو توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز عربستان تنگه هرمز ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
18
پاسخ
قبل از جنگ باید فکرشو می‌کردید. ایرانیها رو دست کم بگیری همین میشه
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
19
پاسخ
دیگه دوره مفتخوری درقبال ایران تموم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
13
پاسخ
بیشتر به ما معترض شده. میخان مفت بری کنن از تنگه. امیدوارم که بدونین چه نعمتی داریم و ازش ساده نگذرین. نمیگم پول بگیرین ولی میتونین شرط بزارین فقط کشورهایی میتونن مفت ازش استفاده کنن که مثلا ده درصد نفتشون رو از ما بخرن یا چیزی مشابه این.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
9
پاسخ
توصیه میشود عربستان وزیر امور خارجه خود را تعویض کند.ایشان از هوش و دانش کافی مناسب یک وزیر امور خارجه برخوردار نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
12
پاسخ
چشم آقای فیصل خان تنگه را برات باز می کنیم به شرطی که هزینه ای که بابت اجازه استفاده پایگاههای آمریکا در خاک کشورت علیه ما دادی به ما بدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
10
پاسخ
عزیزم تنکه هرمز دیگه به حالت قبل بر نمی گرده اگر خوابی بیدار شو.....................................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
9
پاسخ
جاسم جان نمیشه دیگه خرج داره دود داره کشتیا مانع و علایم کشتیرانی نصب کردیم باید پول بدین رد بشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
9
پاسخ
خوب دیگه. نتیجه شکر اضافه خوردن، همینه!
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
10
پاسخ
قبلا خوب بود. کسی از خاک شما به کشور ما حمله نکرده بود. رهبران ایران ترور نشده بودند و این خوکهای امریکایی این قدر پر رور نشده بودند. ولی حالا این کمترین چیزی هست که میتواند برسر شما بیاید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
11
پاسخ
تا موقعی که کشور تو و بقیه اعراب به امریکا برای حمله به ایران التماس نمیکردند.الان باید خسارات وارده به ایران را از همین طریق بدهید.دوره ای که ملت ایران همیشه تحریم بودند و شما آزادانه تردد میکردید به پایان رسیده است.
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