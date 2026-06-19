اعتراض تلویحی وزیر خارجه عربستان به ترامپ بابت تنگه هرمز

شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره توافق گفت: «کشتی‌ها آزادانه در حال تردد بودند. هیچ مشکل ایمنی وجود نداشت. هیچ مشکل زیست‌محیطی وجود نداشت. هیچ مشکلی وجود نداشت. پس چرا اکنون، در نتیجه یک درگیری، باید ترتیبات جدیدی را که قرار است به آن تحمیل شود، بپذیریم؟ این، به نظر من، منطقی نیست. بنابراین فکر می‌کنم باید به روشی که قبلاً بود برگردیم، و آن روش به خوبی کار می‌کرد، و این باید پایان آن باشد.»