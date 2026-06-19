نبض خبر
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
رضا پهلوی پس از توافق امریکا و ایران در پاسخ خبرنگاری مایوسانه گفت که منتظر پیام بعدی ترامپ میمونم.
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اگه داریوش یا کوروش بزرگ زنده بودن این ادمو گردن میزدن. کدوم پادشاه ایرانی تو تاریخ به کشوری دیگر میگه با ما حمله کن؟ بدبخت
احتمالا پس از ناامیدی از ادامه حمله به ایران توسط آمریکا، از نتانیاهو خواسته به جایش حزب الله را بمباران کند. پهلوی سرطانی بدخیم که میتواند یک قرن یک ملت را بفروشد.