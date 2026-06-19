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تعداد بازدید : 6010
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کد خبر:۱۳۸۰۱۷۱
کد خبر:۱۳۸۰۱۷۱
10943 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید

رضا پهلوی پس از توافق امریکا و ایران در پاسخ خبرنگاری مایوسانه گفت که منتظر پیام بعدی ترامپ میمونم.
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برچسب‌ها:
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
32
پاسخ
منتظر پيام عزراييل بمون كودك فريب كودك كش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
31
پاسخ
اگه داریوش یا کوروش بزرگ زنده بودن این ادمو گردن میزدن. کدوم پادشاه ایرانی تو تاریخ به کشوری دیگر میگه با ما حمله کن؟ بدبخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
9
پاسخ
اینو که راست گفته دیگه. یارو هر روز پیام متناقض میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
16
پاسخ
تام مورلی جبرانش میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
21
پاسخ
بمیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
25
پاسخ
عاقبت وطن فروشی، ننگ و ناامیدیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
15
پاسخ
احتمالا پس از ناامیدی از ادامه حمله به ایران توسط آمریکا، از نتانیاهو خواسته به جایش حزب الله را بمباران کند. پهلوی سرطانی بدخیم که میتواند یک قرن یک ملت را بفروشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
22
پاسخ
سس خرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
19
پاسخ
برو از صبر و انتظار بمیررررررررررررررررررررررررررررررررر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
19
پاسخ
این پهلوی خیلی خنگه! یعنی هیچی از سیاست حالیش نیست.
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