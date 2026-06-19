عکس: طنین لالایی‌های عاشورایی در مصلای تهران

صبح امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، مصلای امام خمینی (ره) تهران میزبان هزاران مادر و نوزادی بود که در قالب آیین «اجتماع مادران و شیرخوارگان عاشورایی»، یاد و خاطره کوچک‌ترین شهید دشت کربلا، حضرت علی اصغر (ع)، را گرامی داشتند. عکس : زهرا پازکی - سارا عبدالهی