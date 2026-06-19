عکس: حملات شدید هوایی و توپخانهای اسرائیل به جنوب لبنان
دعای ارتش رژیم صهیونیستی: بیش از ۸۰ نقطه را در لبنان هدف قرار دادیم. ارتش رژیم صهیونیستی در تداوم تجاوزات سنگین به جنوب لبنان مدعی شد که لحظاتی قبل بیش از ۸۰ هدف را در لبنان هدف قرار داده است.
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برچسبها:عکس خبری جنوب لبنان رژیم صهیونیستی حملات هوایی
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