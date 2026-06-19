عکس: سوگواری در ویرانه‌ها؛ روایتی از «نبطیه» در سایه جنگ و آتش‌بس شکننده

شهر «نبطیه» در جنوب لبنان که یکی از کانون‌های اصلی حملات اسرائیل بوده، امسال شاهد مراسم عزاداری متفاوتی است. در حالی که خیابان‌های شهر با ساختمان‌های فروریخته و تپه‌های آوار احاطه شده‌اند، عزاداران در میان سکوت سنگین ناشی از جنگی صد روزه، یاد حماسه‌ی کربلا را با رنج‌های جاری خود پیوند می‌زنند؛ رنجی که با وجود اعلام آتش‌بس، همچنان با صدای توپخانه در دوردست‌ها و حضور پهپادهای شناسایی در آسمان، سایه سنگینی بر سر شهر دارد.