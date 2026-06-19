صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۰۱۱۸
بازدید: ۱۸۹۰

عکس: سوگواری در ویرانه‌ها؛ روایتی از «نبطیه» در سایه جنگ و آتش‌بس شکننده

شهر «نبطیه» در جنوب لبنان که یکی از کانون‌های اصلی حملات اسرائیل بوده، امسال شاهد مراسم عزاداری متفاوتی است. در حالی که خیابان‌های شهر با ساختمان‌های فروریخته و تپه‌های آوار احاطه شده‌اند، عزاداران در میان سکوت سنگین ناشی از جنگی صد روزه، یاد حماسه‌ی کربلا را با رنج‌های جاری خود پیوند می‌زنند؛ رنجی که با وجود اعلام آتش‌بس، همچنان با صدای توپخانه در دوردست‌ها و حضور پهپادهای شناسایی در آسمان، سایه سنگینی بر سر شهر دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تک عکس نبطیه لبنان عزاداری حماسه‌ی کربلا
اخبار مرتبط

هشدار ایران نسبت به تبعات تداوم جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل

چرا تنگه هرمز باید بسته شود؟

واکنش عراقچی به رجزخوانی وزیر امنیت داخلی اسرائیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.