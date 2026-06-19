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مکرون کاسه داغ تر از آش شد: ایران نباید موشک بالستیک دوربرد داشته باشد!
در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس توانایی موشکی بالستیک ایران را به رسمیت شناختند، امانوئل مکرون پس از امضای توافق ایران و آمریکا در مصاحبهای گفت: «فکر نمیکنم بتوانیم بگوییم که جنگ کاملاً تمام شده است... موضعی که فرانسه از ابتدا از آن دفاع کرده، واضح است: ایران نباید بمب هستهای داشته باشد. ایران نباید توانایی موشکهای بالستیک دوربرد داشته باشد. و باید بیثباتسازی منطقه، بهویژه عراق، لبنان و یمن را متوقف کند!» با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل توافق ایران و آمریکا امانوئل مکرون ویدیو برنامه موشکی ایران خلع سلاح موشکی
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مکرون غلط کرد. فرانسه هم نباید بمب اتم و هواپیما و ناو هواپیما بر و موشک داشته باشه.
اگه اون قبول کرد ما هم قبول میکنیم
اگه اون قبول کرد ما هم قبول میکنیم
پاسخ ها
پارسا| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
فرانسه و انگلیس که برای ایران سینه چاک میکردند با ترامپ درگیر شدند
کی دیگه به حرف اروپا گوش می ده..آمریکا که ادعای ابرقدرتی دنیا را داشت در مقابل ما کاری نتوانست بکند، شماها که دیگه جای خود دارید...
بمب اتمی و موشک قاره پیما حق مسلم ما و از نان شب واجب تر است والا این جهان خواران نمیگذارند آب خوش از گلویمان پایین رود
فرانسه نگران موشک های ایران نیست نگرانی از تفاهم ایران و آمریکا و اینکه آمریکا اشاره ای به بحث موشکی نداشته را دارد به همین دلیل بدنبال بزرگ جلوه دادن این موضوع ویک خطر برای منطقه به قصد باجگیری از کشورهای عربی وهم چنین از ایران را دارد فرانسه کشوری است با گستاخی های فراوان در سطح جهان