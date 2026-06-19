مکرون کاسه داغ تر از آش شد: ایران نباید موشک بالستیک دوربرد داشته باشد!

در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس توانایی موشکی بالستیک ایران را به رسمیت شناختند، امانوئل مکرون پس از امضای توافق ایران و آمریکا در مصاحبه‌ای گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم بگوییم که جنگ کاملاً تمام شده است... موضعی که فرانسه از ابتدا از آن دفاع کرده، واضح است: ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد. ایران نباید توانایی موشک‌های بالستیک دوربرد داشته باشد. و باید بی‌ثبات‌سازی منطقه، به‌ویژه عراق، لبنان و یمن را متوقف کند!» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.