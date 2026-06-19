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کد خبر:۱۳۸۰۱۱۳
کد خبر:۱۳۸۰۱۱۳
2693 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

مکرون کاسه داغ تر از آش شد: ایران نباید موشک بالستیک دوربرد داشته باشد!

در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس توانایی موشکی بالستیک ایران را به رسمیت شناختند، امانوئل مکرون پس از امضای توافق ایران و آمریکا در مصاحبه‌ای گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم بگوییم که جنگ کاملاً تمام شده است... موضعی که فرانسه از ابتدا از آن دفاع کرده، واضح است: ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد. ایران نباید توانایی موشک‌های بالستیک دوربرد داشته باشد. و باید بی‌ثبات‌سازی منطقه، به‌ویژه عراق، لبنان و یمن را متوقف کند!» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل توافق ایران و آمریکا امانوئل مکرون ویدیو برنامه موشکی ایران خلع سلاح موشکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵۸
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
54
پاسخ
مکرون غلط کرد. فرانسه هم نباید بمب اتم و هواپیما و ناو هواپیما بر و موشک داشته باشه.
اگه اون قبول کرد ما هم قبول میکنیم
پاسخ ها
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
نه جناب، ما کشوری با پنج هزار سال تمدن، وارث و حافظه تمدن بشری هستیم، کل دنیا سلاح شون رو بفرستم اعماق دریا، ما باید آماده داشته باشیم از همه نوع متعارف و غیر متعارف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
8
پاسخ
منتظر کلام ننه عروس بودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
10
پاسخ
این دوباره دلش از ضربات کف گرگی زنش میخواد 😂
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
4
پاسخ
فرانسه و انگلیس که برای ایران سینه چاک میکردند با ترامپ درگیر شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
9
پاسخ
کی دیگه به حرف اروپا گوش می ده..آمریکا که ادعای ابرقدرتی دنیا را داشت در مقابل ما کاری نتوانست بکند، شماها که دیگه جای خود دارید...
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
7
پاسخ
با سلام مکرون هم شده سگ ولگرد آمریکا او یک ریاکار است مراقب باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
4
پاسخ
بمب اتمی و موشک قاره پیما حق مسلم ما و از نان شب واجب تر است والا این جهان خواران نمی‌گذارند آب خوش از گلویمان پایین رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
2
پاسخ
فرانسه نگران موشک های ایران نیست نگرانی از تفاهم ایران و آمریکا و اینکه آمریکا اشاره ای به بحث موشکی نداشته را دارد به همین دلیل بدنبال بزرگ جلوه دادن این موضوع ویک خطر برای منطقه به قصد باجگیری از کشورهای عربی وهم چنین از ایران را دارد فرانسه کشوری است با گستاخی های فراوان در سطح جهان
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