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کد خبر:۱۳۸۰۱۰۸
کد خبر:۱۳۸۰۱۰۸
7228 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

شهید آیت الله خامنه‌ای گفتند با برقراری رابطه با آمریکا هم موافقم، به این شرط

محمد حسین خوشوقت برادر همسر حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای فرزند رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای شبیه فرد به رهبر شهید انقلاب هستند، تاکید کرد: از شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای سوال کردند که آیا شما به طور مطلق مخالف مذاکره با آمریکا هستید؟ ایشان خیلی صریح فرمودند که من نه تنها با مذاکره با آمریکا موافقم با برقراری روابط با هم موافقم؛ منتها یک شرط دارد. آمریکا از موضع محترمانه با ما برخورد کند...» روایت خوشوقت را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو محمد حسین خوشوقت آیت الله سید علی خامنه ای مذاکره با آمریکا روابط ایران و آمریکا برقراری رابطه با آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۱
نا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
3
پاسخ
چرا این مصاحبه ها رو صداوسیما پخش نمی کنه ؟
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