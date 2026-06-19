محمد حسین خوشوقت برادر همسر حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای فرزند رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای شبیه فرد به رهبر شهید انقلاب هستند، تاکید کرد: از شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای سوال کردند که آیا شما به طور مطلق مخالف مذاکره با آمریکا هستید؟ ایشان خیلی صریح فرمودند که من نه تنها با مذاکره با آمریکا موافقم با برقراری روابط با هم موافقم؛ منتها یک شرط دارد. آمریکا از موضع محترمانه با ما برخورد کند...» روایت خوشوقت را می‌بینید و می‌شنوید.