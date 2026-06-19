به گزارش تابناک؛مقاومت اسلامی طی دو بیانیه جداگانه جزئیات درگیری‌های اخیر در منطقه ارتفاعات علی الطاهر، مشرف به شهر مهم النبطیه در جنوب لبنان را تشریح کرد.

حزب‌الله در بیانیه شماره یک اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن، با تکیه بر حق مشروع مقاومت در برابر اشغالگری و آزادسازی اراضی، و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و در چارچوب «عملیات عاشورا»؛ مجاهدان مقاومت اسلامی پس از رصد نیرو‌های ارتش دشمن اسرائیلی شامل یک یگان زرهی و یک یگان پیاده که قصد نفوذ به سمت ضلع شمالی مرتفعات «علی الطاهر» را داشتند، آنان را به کمین‌گاه کشانده و سپس با انواع سلاح‌ها هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: در این عملیات، سه دستگاه تانک مرکاوا با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار گرفتند که منجر به انهدام کامل و آتش‌سوزی در آنها شد. مجاهدان مقاومت همچنین به مقابله با نیرو‌های دشمن با رگبار‌های سنگین موشکی و توپخانه‌ای ادامه دادند. درگیری‌ها تا لحظه صدور این بیانیه همچنان ادامه داشت.

سپس حزب الله در بیانیه شماره دو اعلام کرد: در ادامه بیانیه شماره (۱) و پیرو کمین مهلک مجاهدان مقاومت اسلامی علیه نیرو‌های ارتش دشمن که قصد دور زدن و نفوذ از مسیری نامشخص به سمت ضلع شمالی مرتفعات «علی الطاهر» را داشتند؛ یک نیروی دیگر اسرائیلی تلاش کرد تا تحت پوشش دود غلیظ و همزمان با پرتاب ده‌ها منور به سمت منطقه، برای تخلیه کشته‌ها و مجروحان خود پیشروی کند. مجاهدان مقاومت اسلامی این نیرو را نیز با رگبار موشکی و گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده و تلفات قطعی به آنان وارد کردند.