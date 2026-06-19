اولین تیم صعود کننده جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

تیم ملی فوتبال مکزیک با برتری مقابل کره جنوبی به عنوان اولین تیم صعود خود به دور حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.

تیم ملی فوتبال مکزیک با شکست کره‌جنوبی، دومین پیروزی متوالی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و به عنوان نخستین تیم گروه A، صعودش به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین دیدار گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیم‌های ملی مکزیک و کره‌جنوبی از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز (جمعه) در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر میزبان به پایان رسید.

لوئیس رومو (دقیقه ۵۰) تک گل این دیدار را برای مکزیک به ثمر رساند.

نیمه نخست با وجود چند موقعیت خطرناک، گلی در بر نداشت. کره‌جنوبی در دقایق ابتدایی عملکرد بهتری داشت و سون هیونگ‌مین دو بار دروازه مکزیک را تهدید کرد، اما یک بار آفساید اعلام شد و بار دیگر رائول رانگل با واکنشی مطمئن مانع گلزنی ستاره کره‌ای‌ها شد.

در نیمه دوم، اشتباه مرگبار کیم سئونگ گیو، دروازه‌بان کره‌جنوبی، سرنوشت مسابقه را تغییر داد. ارسال از جناحین در دقیقه ۵۰ با خروج ناموفق او همراه شد و لوئیس رومو با یک ضربه والی دروازه خالی را باز کرد تا تنها گل مسابقه به ثمر برسد.

کره‌جنوبی پس از دریافت گل حملات گسترده‌ای را برای جبران نتیجه ترتیب داد، اما درخشش رائول رانگل، به‌ویژه در دقیقه ۸۸ که دو فرصت متوالی چو گیه‌سونگ را مهار کرد، اجازه نداد شاگردان کره‌ای به گل تساوی برسند. مکزیک نیز در دقیقه ۷۶ تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت، اما این بار دروازه‌بان کره با واکنشی تماشایی مانع گلزنی رائول خیمنز شد.

با این نتیجه، مکزیک با ۶ امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. کره‌جنوبی با ۳ امتیاز همچنان در جایگاه دوم قرار دارد و جمهوری چک و آفریقای جنوبی نیز با یک امتیاز، برای کسب سهمیه صعود در هفته پایانی رقابت خواهند کرد.